8 月 9 日，MOODLES 宣布完成数千万元战略融资，本轮融资由伽利略资本领投，老股东 GGV 纪源资本、风物资本、人山资本全部跟投。据了解，本轮融资资金将主要用于供应链、团队建设等方面。

MOODLES 是一家以智能制造、创新材料以及生物技术等跨学科技术为基础的食品科技公司，同时引入柔性化食品加工技术，结合多食材预融合处理以及 3D 打印的生产路径，对主食、肉制品、零食等传统食品形态进行升级与颠覆，丰富大众消费人群的饮食需求。目前，MOODLES 率先通过分子料理技术进行食材重组，将人类日常所需的蛋白质、优质脂肪、膳食纤维等多重营养元素融合为全新形态主食食品，作为公司首款创新产品，实现了在不改变消费者传统饮食习惯的基础上，助力全球消费者获得更加健康的生活方式。

MOODLES 已与江南大学，浙江工商大学共建食品联合研发中心，并引进多位产业界资深技术专家，未来将继续深度巩固自主研发能力，聚焦复合营养型主食研发，丰富产品多样性。

在产品研发方面，MOODLES 根据不同人群饮食需求，由食品学和营养学专业背景的团队进行宏量营养素的配比（个性化定制），将营养学和分子料理技术作为原始材料供给与处理的制备方案，目前已针对增肌、减脂、控糖以及儿童营养需求开发出四种系列产品。

在工厂建设方面，MOODLES 已完成位于安徽马鞍山的工厂建设，自主研发新型生产线正式落地。同时，工厂已经取得新型食品产品的生产许可证，目前处于试生产阶段，将于九月正式投产。随着工厂生产线的不断完善，MOODLES 团队也在积极推动与国际头部客户展开合作。

值得一提的是，山东省大力支持健康食品产业发展，根据 MOODLES 未来产品规划，结合山东上游食品原料优势利于未来生产成本控制，以及当地政府将提供数万方现代化标准食品生产车间和近万方立体冷库等情况，MOODLES 将于 2023 年年末开始二期工厂建设，预计可实现年产 2 万吨产能。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。