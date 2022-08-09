名爵继续拓展英国市场。MG 今天公布了其备受期待的全新 MG4 EV 的更多规格——一款全电动掀背车，致力于为客户提供空间、技术、可负担性和驾驶质量。全电动掀背车系列承诺为英国客户提供负担得起的零排放汽车，性能却毫不妥协。发布时将提供三种规格——MG4 EV SE Standard Range、SE Long Range 和 Trophy Long Range。

SE Standard Range 起价 25,995 英镑，SE Long Range 起价 28,495 英镑，Trophy Long Range 起价 31,495 英镑。除了采用现代、引人注目的新设计语言外，MG4 EV 还将凭借其 2,705 毫米的加长轴距，在其紧凑的外部尺寸内提供出色的存储空间、驾驶室和行李箱空间。后备箱容量也通过同类领先的薄电池技术得到增强，其高度仅为 110 毫米。

作为第一款使用创新 MSP 的车型，MG4 EV 将为下一代全电动 MG 铺平道路，这些车型将在各种即将推出的汽车中采用。由于 50:50 的重量分布、后轮驱动配置以及电池设计和放置提供的低重心，先进的平台将为驾驶员提供出色的抓地力和参与度。

MG4 EV Standard Range 最初的电池容量从 51kWh 到 64kWh 不等，在 WLTP 循环中的续航里程将达到 218 英里——远程 SE 和 Trophy 车型分别能够达到 281 英里和 270 英里。64kWh 电池还能够充电高达 135kW，这意味着使用 150kW 直流快速充电器从 10% 到 80% 的充电时间仅需 35 分钟。

忠实于 MG 的 Get More 方法，所有 MG4 EV 都将享有 7 年保修期以及一流的空间和设备标准。简洁优雅的内饰将配备高科技功能，包括 10.25 英寸浮动信息娱乐屏幕和 7 英寸带 Apple CarPlay/Android Auto 连接的驾驶员显示屏。全面配备的 MG 4 EV SE 内饰将配备标准续航里程或远程续航电池，均配备公司的 MG Pilot 高级驾驶辅助系统、自动 LED 大灯和尾灯、后停车传感器、17 英寸合金轮毂、自适应巡航控制、自动气候控制和 MG iSmart 应用程序连接。

Long Range SE 车型还包括 MG 创新的主动式格栅百叶窗系统 (AGS)，可根据车辆要求调节气流。这可将空气动力学效率提高多达 30%，并将 EV 续航里程提高多达 10%。MG4 EV Trophy 规格将是发布时可用的最高规格，由于标配远程电池，一次充电可行驶 270 英里。

Trophy 车型将配备升级后的 MG Pilot 系统，包括盲点检测 (BSD)、车道变换辅助 (LCA) 和后方交叉路口警报 (RCTA)。此外，双色车顶、后隐私玻璃、双航空后扰流板、带电动驾驶座的真皮内饰、加热前排座椅和方向盘、蓝牙钥匙、卫星导航、360 度摄像头、无线电话充电和升级的 MG iSmart 系统兼容带直播的服务都是标准的。

推出时将提供六种颜色，包括北极白、霍尔本蓝、黑珍珠和动态红，以及两种新的 MG 颜色：卡姆登灰和火山橙。