发布 “珠峰机电一体化架构（以下简称 ‘珠峰架构’）”、“星云纯电专属系统化平台（以下简称 ‘星云系统化平台’）” 两大整车技术底座，适应未来能源结构转型、消费市场升级的新趋势，赋能中国荣威在智能电动网联新赛道跑出 “加速度 “。 同时，基于珠峰架构打造的重磅车型全新第三代荣威 RX5/超混 eRX5 正式上市。

全新第三代荣威 RX5 共推出 6 款配置，官方指导价 11.79-15.59 万元；超混 eRX5 共推出 3 款配置，官方指导价 15.39-16.59 万元。新车提供丝绒银、北极蓝、珠光黑、珠光白、云锦灰 5 种车身颜色，搭配活力棕、典雅黑两款内饰配色，满足用户个性化需求。

珠峰架构是上汽集团基于全球标准打造的整车技术底座，“珠峰” 寓意上汽在 “发动机+电机” 的架构开发上 “积甲山齐” 的高度，代表着上汽在机械时代的高度，与迈入智能时代的起始厚度。聚焦电驱化和智能网联两大关键技术，珠峰架构以 “全尺寸带宽、双源多核、越级智能、超高安全、随心操控、静享舒适” 六大能力自由度，为中国荣威派生出 “向电驱化演进且续航无忧” 的品质车型。

珠峰架构以 500mm 轴距带宽、150mm 轮距带宽、350mm 车高带宽的全尺寸带宽，实现从紧凑级到中高端车型的全覆盖，从轿车、SUV 到 MPV 的全品类覆盖，从家用、运动到越野的全风格覆盖，为用户带来 “只要你需要，我们就为你造” 的多元化车型组合。

珠峰架构通过 “双源多核”，提供 5 种发动机加自动变速箱驱动系统，以及 5 种发动机加电机驱动系统共 10 种动力组合，既能 “说走就走、动力澎湃 “，又能” 如丝顺滑、宁静致远”，为用户带来无忧出行体验。

珠峰架构采用包含中央计算平台和区域集成控制的新一代电子电气架构，如同为车辆配备越级智慧型 “神经中枢” 与 “大脑”， 提供越级的感知、算力、交互能力，全面赋能智能网联、智能驾驶、智能座舱及智能车控，并支持车机系统、智能驾驶、车辆控制等全模块的不断升级进化，带来常用常新的体验。

星云系统化平台是上汽电动化战略和 “云、管、端” 技术的载体，也是上汽拥抱 “数据决定体验，软件定义汽车” 的平台，将成为中国荣威纯电动汽车的 “创生之柱”， 以 “梯度化、可扩展、可迭代升级” 的开发理念，创生出具有性能梯度、智能梯度、成本梯度的纯电系列产品。

星云系统化平台从电池安全、整车安全、网络和数据安全，到智能主动安全等方面，打造 “软硬兼备” 全维度超级安全的系统化平台，让用户 “买得放心，开得安心”。在用户高度关注的电池安全方面，魔方电池采用 “预、导、卧、隔、疏” 等前瞻技术组合，具备 L0 级防热失控技术，实现了电池模组 50 度高温、多针穿刺无热失控。在网络及数据安全方面，星云系统化平台采用 “云、管、车、边”、软硬件结合的安全策略，构筑满足国标及联合国各项安全法规要求的全域网络安全防护体系。

为给用户创造超级性能体验，星云系统化平台实现了运动豪华车型追求的整车重心低、前后左右载荷均布、50 比 50 的前后轴荷分布，带来 “人车合一” 的顶级驾乘体验，可以实现毫秒级电制动，最短制动距离约 32 米；转弯半径小，3100mm 轴距的中大型车转弯半径仅为 5.4 米，带来堪比紧凑型两厢车的灵活操控体验；接近 1g 的侧向加速度，提供超高极限操控稳定性，享受超过高性能燃油车的驾控体验。

在智能驾驶方面，星云系统化平台也通过感知和执行系统的梯度化，提供三级智能辅助驾驶，即：高级驾驶辅助、高阶智能驾驶、超级智能驾驶，分别实现车道内、结构道路、复杂多变道路上的三级智能驾驶辅助，让中国荣威用户先行触达未来智慧出行。

未来，中国荣威将基于全新技术底座推出多款更适合中国家庭的中高端新能源车型，开启智能化、电动化全新篇章。拥有超大体量和超大空间，内部代号为 ES39 的全新纯电豪华 SUV 将于近期发布。同时，内部代号为 EP39 的新能源轿车，提供纯电和超级混动两个动力版本，纯电版将搭载上汽最新、最先进的三电技术，混动版馈电油耗更可低至 4 升级，将对传统燃油车型实现真正意义上的 “降维打击”，重新定义中国家轿第一品牌。基于星云系统化平台三电系统的纯电豪华 MPV 荣威 iMAX8 EV 即将上市。