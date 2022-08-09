8 月 9 日，专注视频智能分析和时空数据管理的新一代 AI 中台公司闪马智能完成 4 亿人民币第四轮融资。此轮融资是闪马智能的 C 轮融资。本轮融资由张江高科、张江集团、朗泰资本以及央视融媒体基金联合领投，老股东国创中鼎、线性资本继续跟投。

张江高科副董事长、总经理何大军博士表示：“人工智能只有赋能实体产业，自身才有不断发展的动力之源，这就要求创业团队对于行业和应用场景有更深的理解和认知。闪马智能专注于智慧交通、智慧城市的行业深耕，并且能通过自研的 ATOM 算法开发平台和 VisionMind 产品开发平台，实现软硬件解耦、高效率算法迭代、高复用模块开发，解决了 AI 行业落地难、定制化程度高的痛点，在系统集成和底层算法上都有很深的积累。张江高科看好闪马在 ‘AI+交通’ 中巨大的发展潜力，也期待闪马为城市数字化转型贡献更大的力量。”

张江集团党委书记、董事长袁涛表示：“闪马智能是计算机视觉领域的领军企业，为推动中国交通领域数字化、智能化做出很大贡献。张江集团很荣幸与闪马共创美好未来。”

朗泰资本创始合伙人王良韬表示：“我们看好闪马智能年轻而充满激情的创业团队和人工智能在视频分析及应用领域里的巨大潜力，期待着闪马智能从浦东起步，纵横东西，业务早日遍布全国。”

央视融媒体产业投资基金管理人海通创意私募基金管理有限公司董事长兼总经理胡曙光博士，看好 5G 时代下的人工智能产业的广阔前景和闪马智能的成长潜力。胡博士表示：“当前数字化、智能化浪潮驱动着政府管理部门和企业对人工智能技术的创新应用需求。作为中国本土的创新人工智能企业，闪马智能公司瞄准数字经济发展需求和产业趋势，聚焦智慧城市空间的视频 AI 分析场景，围绕自主研发的 VisionMind 视频智能分析平台，建立了成熟的 AI 算法与模型平台，赋能智慧城市空间的全域感知和数字化管理升级，助推中国数字经济发展。”

国创中鼎合伙人蒋轶峰表示：“恭喜闪马智能在成立以来四年时间里每年都能获得新一波的认可。我们很高兴地看到闪马智能坚持利用人工智能技术在一步步地改善交通和城市治理领域的一些细节，由点及面把单点的技术突破转化到覆盖城市交通、高速公路管理、大客流管理、环境管理等具体应用场景。伴随着公司的成长，我们有幸继续参与本轮融资，祝愿公司在进一步深化自研 AI 技术的同时，拓展诸如车路协同、智慧轨交等更多的应用场景，把技术和应用更好地结合，协助社会运行的效率提升。”

线性资本董事总经理郑灿表示：“城市空间管理和经济民生息息相关，是一个大而复杂的问题。我们一直在思考面对这样的巨大市场，企业应该从什么角度切入，最终如何广泛地解决问题？闪马成立以来，我们很高兴看到公司凭借在视频智能分析产品的长期积累成为了智能交通领域的领袖。也期待闪马继续成长，成为中国城市空间管理领域的引领者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。