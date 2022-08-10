根据 Counterpoint 发布的最新数据，中东非地区智能手机出货量在 2022 年第二季度同比下降 7.8% 至 3800 万部，这是自受到疫情影响的 2020 年第二季度以来的最低水平。
市场要点：
- 中东非地区智能手机出货量在 2022 年第二季度同比下降 7.8% 至 3800 万部，这是自受到疫情影响的 2020 年第二季度以来的最低水平
- 三星逆势而上，随着中端机型 A 系列的增长，其总出货量和市场份额均有所增长：
- 请注意三星在 2021 年第二季度中受到特别艰难的越南工厂生产问题的影响，这也增加了该同比增长的基础效应。
- 苹果的出货量也同比增长 2%，原因是其在 GCC 国家更好的分销和产品易得性
- 传音集团出货量持平，Infinix 和 TECNO 步伐加快
- 中国厂商 OPPO、realme、vivo 和小米都因难以在该地区站稳脚跟而出现同比大幅下滑：
- 薄弱的经销商激励策略和供应问题是上半年的关键问题
Counterpoint 对下半年持谨慎乐观态度：
- 通货膨胀在该地区并不是什么新鲜事，消费者通常会迅速适应上涨
- 平均售价继续呈上升趋势，表明了数字化程度不断提高，客户对手机升级的需求
- 全球半导体短缺缓解应有助于市场至少在供应方面找到更稳固的立足点