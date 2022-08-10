根据 Counterpoint 发布的最新数据，中东非地区智能手机出货量在 2022 年第二季度同比下降 7.8% 至 3800 万部，这是自受到疫情影响的 2020 年第二季度以来的最低水平。

市场要点：

中东非地区智能手机出货量在 2022 年第二季度同比下降 7.8% 至 3800 万部，这是自受到疫情影响的 2020 年第二季度以来的最低水平

三星逆势而上，随着中端机型 A 系列的增长，其总出货量和市场份额均有所增长：

请注意三星在 2021 年第二季度中受到特别艰难的越南工厂生产问题的影响，这也增加了该同比增长的基础效应。

苹果的出货量也同比增长 2%，原因是其在 GCC 国家更好的分销和产品易得性

传音集团出货量持平，Infinix 和 TECNO 步伐加快

中国厂商 OPPO、realme、vivo 和小米都因难以在该地区站稳脚跟而出现同比大幅下滑：

薄弱的经销商激励策略和供应问题是上半年的关键问题

Counterpoint 对下半年持谨慎乐观态度：