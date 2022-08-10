美国汽车制造商 Meyers Manx 正在带回 1960 年代的大众电动车。Meyers Manx 2.0 Electric 将从 2023 年开始以 50 台的小批量生产，然后于 2024 年开始批量生产。

Meyers Manx 2.0 Electric 由两个共同产生 150 kW 的电动机提供动力。两种容量为 20 和 40 kWh 的电池选项分别允许高达 240 和 480 公里的续航里程。计划在 2023 年推出第一个 50 辆的小批量生产，然后在 2024 年开始批量生产。

与原版一样，2.0 Electric 具有后轮驱动。尽管两个电动机通常代表电动全轮驱动，但这里有所不同：每个后轮都有自己的电动机。电动马达共同产生 325 Nm 的扭矩，这使得越野车（也可提供可拆卸车顶）在 4.5 秒内加速至 100 公里/小时 – 至少在具有良好抓地力的表面上，在沙地上可能需要再长一点。

配备 20 kWh 电池的基本型号应该具有略低的发动机输出，但报告尚未准确说明这一点。很明显，充电使用高达 6 kW 的交流电进行，并且可以选择使用 60 kW 直流电的快速充电器。

与 1960 年代的大众 Buggy 不同，新车中没有大众技术，其原型将在 8 月中旬展示。Meyers Manx 2.0 Electric 基于 MEB 或 60 年代模型的越野车，采用甲壳虫的技术，采用非大众组件制造。

当然，车身不是 60 年代的原创，但与 Beach Buggy 的相似之处是显而易见的。毕竟，Meyers Manx 当时还制造了一辆带有内燃机的大众越野车——因此在型号名称中使用了 “2.0”。虽然前部设计与原版几乎相同，但后部的偏差更大。例如，有现代尾灯，而不是原来的大众甲壳虫零件。最大的区别：Meyers Manx 2.0 Electric 的后饰板是封闭的，而在 1960 年代由于安装了甲壳虫发动机，后饰板是开放的。这给人一种更现代和内敛的外观。