8 月 10 日，国产自研分布式数据库 OceanBase 举办 2022 年度发布会，面向全球用户发布全新 4.0 产品—“小鱼 “。这是业内首个单机分布式一体化架构数据库，可在全球最小的电脑树莓派中运行。当天，支持多云部署的 OceanBase Cloud 也正式上线。两大产品策略让 OceanBase 更小更灵活，极大降低了企业使用金融级分布式数据库的门槛。

OceanBase 首席执行官杨冰发布 4.0 产品 “小鱼 “

新发布的 OceanBase 4.0，采用业内首个单机分布式一体化架构，有效兼顾了分布式架构的扩展性与集中式架构的性能优势。它的特点是既可以实现单机部署，又可以在单机部署下实现分布式部署的完整功能，从技术上首次突破了分布式数据库的单机性能瓶颈。在发布会现场的性能测试中，OceanBase4.0 单机部署形态在同等硬件条件下性能超越 MySQL，首次实现了单机性能赶超集中式数据库的行业突破。

此前，公众对分布式数据库的普遍认知是需要多台服务器部署，更适合服务大企业的海量数据存储和分析。OceanBase 4.0 打破了分布式技术的不可能，可以适应从个人小站点到银行核心系统、巨型电商网站等各种规模的业务。企业选用后，可以在业务发展不同阶段根据自身特点，灵活满足性价比和高可用的要求，极大了降低企业使用分布式数据库的门槛。技术的突破和使用成本的降低，也意味着 OceanBase4.0 突破了分布式数据库的边界，让分布式数据库向通用性数据库又迈进了一步。

在性能上，OceanBase 4.0“麻雀虽小五脏俱全”。据发布会介绍，OceanBase 4.0 单机部署最小支持 4C8G，在单机部署模式下，可实现分布式部署的完整功能，包括 Oracle/MySQL 兼容性、TP 事务处理能力、AP 并行分析查询能力、租户资源隔离等。此外，相比前几个版本，OceanBase 4.0 大幅度提升交易处理能力，分析处理能力再上台阶，实现了由全场景向量化能力覆盖，业内率先将故障恢复时间从 30 秒优化到 8 秒。

OceanBase Cloud 的正式发布也在助力 OceanBase“变小”，降低服务中小企业门槛。

过去一年，OceanBase Cloud 年营收同比增长 300%，已成为强有力的第二增长曲线。OceanBase Cloud 拥有 OceanBase 100% 的能力，让更多中小企业在云上更便捷、更低成本的拥有金融级高性能数据库，最快仅需几分钟即可在云上完成数据库设置。OceanBase Cloud 已支持阿里云，将在 9 月份正式上线亚马逊云（AWS），后续将陆续支持全球主流公有云基础设施。

目前，OceanBase Cloud 已经在全球各行业拥有包括海底捞、客如云、携程、致欧家居、洋葱集团、易仓科技等众多中小企业客户。

“中国基础软件行业已经有能力 ‘根创新’，坚持长期投入，中国数据库必将迎来大爆发。作为一款完全自研的企业级原生分布式数据库，我们希望通过不断地技术创新，为不同类型客户降低企业数据库的使用门槛，助力产业数字化。”OceanBase 首席执行官杨冰表示。