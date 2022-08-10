除了新的 OPPO 手表，还带来了 4 款 OPPO 智美生活生态产品，为用户焕新智美生活体验。OPPO 手环 2 作为新款入门穿戴产品，带来了同价位最大的显示屏。1.57 英寸 AMOLED 超清全面屏，比常见的 1.62 英寸长窄屏显示面积多出 38%，支持包括大都会艺术家、自定义多功能表盘等 200 款表盘风格，搭配全新的硅胶材质蓝白撞色表带，实现运动与时尚的精彩交织。OPPO 手环 2 支持超百种运动模式，同时升级搭载 OPPO Watch 3 系列全新推出的专业网球模式，互联方面支持电竞模式、实时跨屏等功能，让手机 + 手环的互动体验更上一层楼。全面刷新入门穿戴产品体验的同时，依旧保持了 14 天长续航。

作为旗下 TWS 产品线的「声学旗舰」，OPPO Enco X2 自开售至今，已发布 6 次固件更新，早前 6 月更新支持 LDAC 协议，广泛兼容安卓手机，为更多用户开启了高品质的音乐享受。本届发布会推出秋季更新，更带来了黄金听感 2.0，在泄露补偿、耳道补偿、个性化听感三大技术之上，加入 OPPO 自研算法，听感补偿准确性提升 50%，让每个用户都能感受细腻一致的纯粹原音。同时为提升佩戴体验和降噪体验，OPPO 还为 OPPO Enco X2 用户带来了记忆海绵耳帽新配件，其相比硅胶耳帽具备卓越的耳道适应性和密封性，能更好的隔绝高频噪音，并可进一步提升低频量感，实现极致听音体验。

OPPO Enco Air2i 作为旗下入门 TWS 新品，为朝气蓬勃的年轻人打造。10mm 复合镀钛喇叭，能够发挥更具冲击力的澎湃低音，配合 Enco Live 调音提供的纯粹原音、脉冲低音、悠扬人声三种音效，以及 28 小时超长续航，打造了持久动听的非凡体验。AI 深度通话降噪和游戏低延迟技术，为用户解决了入门级 TWS 的体验短板。设计上，耳机采用人体工学设计，单耳重量仅 4g，佩戴近乎无感；耳机仓则是圆润轻巧，单手即可完成开盒佩戴。水晶白、曜石黑两种颜色。

OPPO 还为 OPPO Pad Air 带来了「紫霞」全新配色，新品秉承科技与艺术融合的设计理念，打造了轻盈温柔、如梦似幻的感官享受。机身上半部分呈现落日般的温暖余晖，搭配机身下半部分大面积的优雅紫色，相比于雾灰和星银两款配色，带来更灵动的视觉享受和独特的美学体验。此外，OPPO Pad Air 还上新了主题商店、小布空间、我的 OPPO 等软件，升级了跨屏互联、文件拖拽、无限画布、120 帧游戏高帧率等核心功能体验，轻松兼顾办公、学习和娱乐场景。OPPO Pad Air 主题商店中还将更新与「紫霞」配色配套的动态壁纸和字体，让其从内到外都透发紫色魅力。