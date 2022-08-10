OPPO Watch 3 系列正式发布，新品标配骁龙 W5+Apollo4 Plus 旗舰双芯、UDDE 双擎混动 2.0，全新推出专业网球模式和血管健康研究功能，拥有 80+安卓阵营第一 App 数量，核心体验相比上代实现全面升级。OPPO Watch 3 Pro 作为国内首款搭载 LTPO 屏的全智能手表，以全新的 3D 曲面屏打造「腕上生长设计」，配合机械振感旋转表冠和全新「经典表盘」，带来媲美经典名表装饰属性，焕新演绎全智能手表旗舰典范体验。OPPO Watch 3 则在核心体验升级之外，以 1.75 英寸 3D AMOLED 经典方屏，打造了对小腕围用户友好的旗舰穿戴精品。

OPPO Watch 3 Pro 全新迭代采用 “腕上生长设计”，3D 曲面屏曲率一直延伸至表带，打造出了非凡的一体贴手感，搭配 LTPO 屏幕常亮技术和全新旋转表冠，实现了传统腕表的佩戴使用体验。作为智能手表市场的独特形态，OPPO Watch 3 Pro 带来了极高的辨识度。

为实现完美曲率和显示体验，OPPO 对屏幕全面定制，打造了一块四边等宽的 1.91 英寸 LTPO 全曲面柔性屏——其拥有 1000nit 超高亮度，在明亮的户外也清晰可辨；全新一代 LTPO 技术在常亮模式以 100% 像素显示，最低 1Hz 刷新率功耗降低 15%，表盘和运动监测数据随时查看，无需反复抬腕触发；结合全新旗舰双芯以及 UDDE 双擎混动 2.0 等技术，实现了常亮模式下 3.5 天的长续航体验，从此告别一天一充。

全新设计也迎来全新 “经典表盘”，其利用系列经典腕表元素复刻名表设计，支持 AOD 息屏显示，正式场合尽显低调沉稳气场。同时 OPPO Watch 3 系列还联合 ecco 定制真皮表带，nappa 自然甩纹风格，保留高质量真皮质感与呼吸感，完美适配商务穿搭需求。

OPPO 与高通首次将合作伙伴关系扩展至可穿戴领域，并在 OPPO Watch 3 系列首发新一代穿戴设备旗舰强芯骁龙 W5，其采用旗舰手机同款最新 4nm 制程工艺打造。在应用启动场景，实现了毫秒级响应，同时功耗最多降低 40%。在 UDDE 双擎混动 2.0 技术的调度下，骁龙 W5 与 Apollo4 Plus 芯片协同工作，全智能模式支持 5 天超长续航，相比上代提升 25%，再度引领业界；轻智能模式提供蓝牙通话、运动健康监测以及通知查看等运动手表功能，提供 15 天超长续航体验，再度引领业界。

强劲续航基础上，OPPO Watch 3 系列全系标配 VOOC 闪充，充电 10 分钟可使用 24 小时。完全充满时间，OPPO Watch 3 Pro 仅需 65 分钟，OPPO Watch 3 仅需 60 分钟。OPPO Watch 3 Pro 在健康监测方面引入全新 OPPO Sense®自研算法，为心血管健康、全天候血氧和睡眠监测带来了全新升级。

OPPO Watch 3 Pro 新增血管健康研究功能，利用 ECG + PPG 传感器，30s 即可检测血管弹性程度（根据脉搏波传导速度 PWV 计算），并生成同龄人评估报告与健康建议，帮助用户及时发现血管硬化风险。同时健康监测能力方面实现全面升级，在 24 小时全天候心率监测、24 小时不规则心律监测的基础上，OPPO Watch 3 Pro 全新升级 12 通道光学血氧监测传感器，结合 OPPO 独家自研算法，可实现单点血氧监测、睡眠间秒级连续血氧监测、全天候血氧监测。在高原场景，能够智能识别海拔变化，全天监测血氧变化并在血氧低时及时预警，守护每一次远行。

睡眠方面，OPPO Watch 3 系列持续升级，可从睡前、睡中到睡醒为用户提供专业、全面、人性化的睡眠监测和分析服务，全新加入的睡眠评分，可让用户精准掌控睡眠质量。鼾症风险评估 2.0，新增睡眠呼吸率参数，可直观反馈睡眠呼吸状况，配合整晚连续血氧及鼾声监测等数据，帮助用户精准评估鼾症风险。OPPO 与清华大学联合成立的 “未来终端技术中心”，在睡眠领域开展了多项课题合作，未来将不断深度优化睡眠监测能力，为用户提供完备贴心的体验。

OPPO Watch 3 系列支持 100+种运动模式，可自动识别跑步、健走、户外骑行、游泳、划船机、椭圆机 6 种运动，并支持户外骑行、跑步、健走 3 类自动暂停功能，让运动记录更加智能精准。OPPO Watch 3 系列拥有 80+App，数量企及安卓阵营第一。地图类 App 支持百度地图，可独立使用步行、骑行导航，语音播报，配合新增表冠设计放大缩小视图，体验更便捷；音乐方面，网易云音乐、酷我音乐、咪咕音乐、酷狗概念版等均能独立使用，账号与手机同步，并能通过个人账号同步心动歌单；便捷支付场景，支付宝支持一次绑定，全智能模式下支持付款码、乘车码、蚂蚁森林收能量，新增轻智能模式下使用付款码，再度提升便利体验。

在互联体验方面，OPPO Watch 3 系列的实时跨屏、电竞模式充分利用手机+手表共同使用的便利性和趣味性，同时作为安卓阵营接入车企数量最多的手表，其可以实现远程车控、蓝牙车钥匙、无感蓝牙车钥匙、NFC 车钥匙等多种功能。系列产品标配 eSIM 独立通信，可以实现脱离手机操控汽车。