西门子和马勒打算在电动汽车感应充电领域开展合作。两家公司都为此签署了意向书。“电动汽车的无线充电正在成为未来的主要市场。除了让驾驶员的生活变得更加轻松，他们不再需要摆弄电缆和连接器之外，这也是未来自动驾驶汽车的一项关键要求。无线感应充电的传输效率可与插入式系统相媲美，” 西门子公司充电基础设施预开发和创新主管 Stefan Perras 说。

计划合作的一个方面包括在相关的标准化前和标准化机构中协调标准化工作。目标是缩小差距，以确保车辆和充电基础设施之间的完全互操作性。此外，还计划密切交换意见，为电动汽车开发完整的感应充电系统。马勒的目标是贡献其作为汽车供应商的多年经验，以及西门子在充电基础设施领域的专业知识。

“我们很高兴在西门子找到了强大的合作伙伴，以便在感应充电方面取得重大进展。两家公司的综合经验将为我们带来明显的竞争优势，” 马勒机电一体化和电子产品全球发展副总裁 Harald Straky 说。

双方还计划在车辆上的充电设备（次级线圈）和充电基础设施（初级线圈）之间进行广泛的互操作性和交叉测试。这将允许对电动汽车的感应充电系统进行技术改进和验证，并确保互操作性。一些测试将作为公共资助项目的一部分进行。

作为 eMobility 充电基础设施的全方位服务提供商，Siemens eMobility 提供一整套最先进的交流和直流充电硬件、软件和服务——从住宅到商业再到车厂应用。“西门子在智能建筑和智能电网方面的核心专业知识使我们具有独特的优势，可以通过全面的解决方案满足客户的需求，并帮助他们设计、安装和管理可持续充电解决方案，以创造更美好的未来，”Perras 补充道。