跨平台游戏引擎公司 Unity 已经与国内合作伙伴达成协议，建立全新的区域性的合资企业—— Unity 中国。阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游、OPPO、佳都科技以及抖音集团等将参与投资该合资公司，Unity 中国的投后估值为 10 亿美元。

Unity 中国表示，将增进与本土企业的合作以寻求全新的发展机会，并增加研发投入以更好地满足中国创作者社区的需求。

据悉，参与投资的合作伙伴们也将为 Unity 提供各类跨领域的帮助，包括携手 Unity 进入新行业、在游戏产业深化 Unity 的应用、以及为 Unity 的产品及服务提供营销支持。新合资公司业务将不会涉及到 Unity Ads，该业务将继续由 Unity 的全球团队管理。

短期内，Unity 中国将开始为游戏开发者构建其核心产品的本地定制版本，包括旗舰产品 Unity 编辑器的中国版。Unity 中国还将成为 Unity 全球产品和服务在中国地区的独家经销商，确保其在中国的客户和创作者社区能够继续访问并使用所有他们目前已经熟悉并喜爱的 Unity 工具。

Unity 将保留 Unity 中国的多数股权和控制权，Unity 中国将负责整个大中华地区的运营，同时 Unity 高管及主要投资方代表也将组成董事会对其进行监管。因此，Unity 将继续巩固 Unity 中国的财务业绩。现任大中华区总经理张俊波将担任 Unity 中国总裁兼首席执行官一职，继续领导公司发展。Unity 中国将于本月晚些时候开始正式为本地客户和创作者提供服务。