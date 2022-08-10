近日，国内光刻胶龙头企业阜阳欣奕华材料科技有限公司（以下简称 “阜阳欣奕华”）完成 5 亿元人民币 C 轮融资。本轮融资由中金资本、知名战投和国开制造业转型升级基金（以下简称 “国开制造业基金”）联合领投，中建材新材料基金、光谷产投、火眼基金、齐芯资本、华富嘉业、安元基金、阜阳科转基金、福和天使基金、奇致正合、中冀资本、上哲资本等机构跟投，光源资本担任独家财务顾问。阜阳欣奕华与泛半导体智能装备供应商合肥欣奕华同属欣奕华科技集团旗下控股子公司。光源资本已于 2021 年协助合肥欣奕华完成两轮合计超 7 亿元融资。

融资完成后，阜阳欣奕华将进一步加大光刻胶、OLED 材料的研发与扩大再生产。

本轮投资机构包括两家 “国家队”，其中，国开制造业基金为国家制造业转型升级基金投资载体，基金规模超 500 亿元；中建材新材料基金为国务院直属央企中国建材集团联合国家部委母基金、多家央企、地方国资平台等发起设立，基金总规模 200 亿元，重点关注新材料领域。“国家队” 的加入将为阜阳欣奕华带来更多战略资源与合作机会。

光刻胶是显示面板和半导体集成电路制造中最重要的基础原材料之一，我国在这方面的研发起步晚，市场长期被日韩、欧美等企业所垄断，其中显示光刻胶国产化率仅 10% 左右；半导体光刻胶中的 ArF/KrF 等产品仍处于技术积累和验证阶段，尚未实现规模化量产导入。为了解决泛半导体行业上游关键原材料 “卡脖子” 问题，国家将光刻胶纳入 “十三五”、“十四五” 规划纲要。

阜阳欣奕华凭借过硬的技术实力，坚持自主创新和技术合作并举，逐步实现了显示光刻胶国产化配套，是国内唯一实现年出货量 2,000 吨级大规模导入的显示负性光刻胶生产企业，出货实绩国内排名第一。产品在填补国内空白的同时, 也达到或超过同类产品技术水平。

阜阳欣奕华 CEO 黄常刚博士表示：“感谢投资人和合作伙伴一直以来对阜阳欣奕华的支持和信赖。依托光刻胶、OLED 材料等核心产品，我们将在继续深耕显示领域的同时，向半导体集成电路产业光刻胶及其他微电子材料发力，为泛半导体行业电子材料的国产化打好攻坚战。本轮融资将助力我们继续强化先进电子材料的研发能力提升和产能扩充，助力产业攻克国产化配套进程中的技术瓶颈，为广大合作伙伴提供更加激动人心的产品与服务。”

阜阳欣奕华成立于 2013 年 5 月，隶属于欣奕华科技集团，主营业务包括光刻胶、OLED 材料、半导体湿电子材料和前沿材料。成立以来，阜阳欣奕华作为先进材料领域高科技企业，持续推进人才引进和创新发展，核心研发团队在光刻胶领域深耕十余载，由来自美国、韩国、台湾等国家和地区的近百名业内顶尖专家、博士、硕士组成，其中，行业专家 20 余名。

目前，阜阳欣奕华已搭建完成国内领先的先进材料研究院，拥有新型显示材料生产应用示范平台，获批企业技术中心称号；组建了产业创新团队、行业专家委员会；参与完成三项国家科技部重点研发专项；斩获多项行业及各级单位荣誉。公司已发展成为显示光刻胶国内头部企业，为产业强链延链补链做出卓越贡献。

中金公司董事总经理王雷表示：“我国显示面板产量世界第一，也是最大的半导体单个市场，产业前景十分广阔。相信阜阳欣奕华作为光刻胶材料赛道的领跑者，会持续奋勇拼搏，为促进国内泛半导体上下游产业链安全和健康快速发展作出突出贡献。我们愿与阜阳欣奕华团队一起携手共进，服务国家战略，以实际行动助力国家战略产业健康发展。”

国开制造业转型升级基金表示：“阜阳欣奕华是家年轻的科创企业，注重技术突破和研发创新，已攻破材料领域诸多关键壁垒，并实现显著的产业化成果。基金将助力阜阳欣奕华在电子材料领域提升竞争力，以优势产品为立足点，持续以创新为驱动，加快产品技术迭代，从而完善国家相关产业链生态。”

光源资本执行董事许银川表示：“在合作中，我们见证了公司在产品研发、量产导入等方面付出的艰辛努力以及取得的优异成果，也被阜阳欣奕华攻克高端材料技术难题的决心深深感染了。很高兴为阜阳欣奕华完成本轮融资，光源未来将持续助力阜阳欣奕华在显示、半导体等关键材料方面突破、解决卡脖子难题，提升产业化水平，也将为公司带来更多的协同发展资源。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。