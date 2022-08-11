8 月 11 日，怒喵科技 Angry Miao 宣布完成新一轮数千万元人民币的融资，投资方为联想创投。

截止到目前，怒喵发布了多款 3C 潮品，包括客制化机械键盘 CYBERBOARD，灵感来自 Tesla Cybertruck、西部世界风格的全无线的金属曲面人体工学分体键盘 AM HATSU 等。

联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强表示，“联想创投在投资早期核心科技的同时，也在寻找科技与产业深度融合的 ‘新物种’。怒喵作为科技消费新赛道跑出来的新模式，他们通过社区驱动创新，不仅给消费者带来科技感与设计感兼具的潮酷产品，还建立了与用户之间的深度情感联结，打造出高端潮流科技品牌。下一步，怒喵在社区用户的基础上，将扩展大众消费市场，联想创投将借助集团雄厚的技术实力、强大的供应链体系和完善的销售渠道，为怒喵在产品、渠道、品牌等方面提供赋能，助力其快速打开国内市场。”

联想集团副总裁、联想创投高级合伙人宋春雨表示，“怒喵科技成立后，通过社区共创模式快速完成了产品验证，打开了键盘类产品的品牌知名度。我们看好其团队在产品研发、市场营销等方面的能力和经验，期待怒喵在 TWS 市场，能为更广泛的消费者带来极致智能的消费体验。联想集团长期深耕智能制造，旗下硬件终端有笔记本、游戏本、投影仪、小新 Pad 等多款细分品类明星产品，以自身产业基地为中心已成功打造了产业集群，未来将与怒喵产生更多协同赋能。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。