国产电动车新的颜值和实力代表作：阿维塔 11 终于是来了。它是全新一代智能电动汽车技术平台 CHN 下首款车型。CHN 聚合了长安汽车，华为，宁德时代三支强大的技术力量。

依托积累百年的技术能力与世界一流的品控体系，长安汽车将最新科研成果，毫无保留赋能阿维塔。华为基于领先的全栈智能汽车解决方案，与阿维塔团队共同打造阿维塔 11，为用户带来极智的驾驶体验。华为依托在 ICT 领域 30 多年的技术积累，帮助车企造出面向未来的车。宁德时代聚焦三电系统、能源管理，以及充电网络生态等领域，将为阿维塔科技提供更多顶尖技术与资源支持。宁德时代为阿维塔 11 配备了超级快充、CTP 高效成组和 NP 自隔离等行业领先的电动化技术，将高性能、高续航和高安全完美融合在阿维塔 11 上。

背靠独创性的合作模式，全新一代智能电动汽车技术平台 CHN 顺势而生。新技术平台采用六层架构分布：分别是机械层、能源层、电子电气架构层、整车操作系统层、整车功能应用层、云端大数据层。同时，CHN 平台将软硬件深度解耦，真正意义上实现了数字定义汽车；平台诞生的产品具备高集成、高延展、高性能、高续航、高安全、强计算、高智能、可进化的强大能力。未来，CHN 技术平台最大支持 3100mm 长轴距车型的开发，可延展至轿车、SUV、MPV、跨界等多种车型，并兼容两驱和四驱传动形式。

新车还采用了隐藏式门把手，奢享版车型标配智能感应电动门及 RNC 主动降噪，配备 22 英寸马牌 PC6 轮胎及全铝 4 活塞 Brembo 刹车卡钳。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4880/1970/1601mm，轴距为 2975mm。新车有 6 种车身颜色，包括雾绿、慕红、皓白、素白、曜灰、墨灰，其中 4 款高光配色，2 款哑光配色。

动力方面，阿维塔 11 四驱车型搭载华为 DriveONE 双电机系统，最大功率 425kW，最大扭矩可达 650N·m，车重前后配比 50:50，0-100km/h 加速 3.98 秒，最高车速可达 200km/h。采用前铝合金双叉臂，后五连杆独立悬架的设计。在续航方面，阿维塔 11 搭载宁德时代三元锂电池包，CLTC 综合工况续航 680km 和 555km，配合 750V 高压电平台，充电 10 分钟增加续航 200km。

阿维塔 11 搭载 AVATRANS 智能领航系统，拥有包括 3 颗半固态激光雷达在内的 34 个智驾传感器以及 400TOPS 的高算力，覆盖高速路段、城区路段和泊车环节。可实现主动换道、换道超车、主动礼让行人、主动上匝道汇入主路、主动驶离主路下匝道、读秒功能的红绿灯识别等，但部分服务功能需要后期订阅。

限量版车型阿维塔 011，全球限量 500 台，该版本的设计与国际奢侈品品牌纪梵希的设计师马修·M·威廉姆斯 (Matthew M. WILLIAMS) 合作，共同针对阿维塔 “情感智能” 的理念打造新车。限量版新车与常规版差别不大，采用了纯黑配色，加上熏黑的灯带，装饰板等，整体看上去更加低调而犀利，标配宁德时代 116 千瓦·时三元锂离子电池包，后排双人座椅。

目前，国内首批十城阿维塔品牌体验中心及体验空间正式开业，年内渠道将覆盖至 110 个城市。阿维塔店面将会是高端化的展现。

阿维塔已与 bp 签署长期战略合作协议，共同推进高压快充网络的建设。双方计划至 2023 年底在全国范围内 19 个城市共建超过 100 个标准化高压快充站，单场站功率达到 480 千瓦，单枪最大功率可达 240 千瓦。最快到今年年底，北上广等一线城市用户就将享受到这一高效补能模式带来的体验。同时，阿维塔高压充电网络将定名为 SEV 品牌。

购买阿维塔 11 将免费随车赠送阿维塔定制充电桩，以及 40 米内基本电缆铺设施工的免费安装服务，如果无法安装充电桩，也可选择一次性赠送 3000 度公共充电额度。目前，阿维塔计划接入包括国家电网、南方电网、特来电、星星充电等主流运营商在内的近 20 万根公共充电桩，广泛覆盖城市商圈以及高速沿线的出行全场景。

阿维塔 11 正式上市，新车推出 3 款车型，售价 34.99-40.99 万元，将于 12 月开启首批交付，超长续航双电机奢享版首批交付将从 2023 年一季度开启。此次还推出了 500 台的阿维塔 011 限量车型，推出 1 款车型，售价为 60 万元，12 月起开启交付。