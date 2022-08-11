根据 Counterpoint Research 最新的折叠屏智能手机预测，今年全球折叠屏智能手机市场将从去年的 900 万部增长 73%，至 1600 万部。高端市场弹性和稳定的需求，克服了经济逆风取得了强劲的增长。Counterpoint 预测明年也将继续出现强劲增长，预计到 2023 年折叠屏手机将增长到 2600 万台。

全球折叠屏智能手机出货量（百万，单位）

根据 Counterpoint 的折叠屏智能手机追踪器，2022 年 6 月，三星在 2022 年上半年占据了折叠屏智能手机的主要市场份额，占总市场份额的 62%；华为和 OPPO 分列第二和第三。

2022 年上半年全球折叠屏智能手机市场份额