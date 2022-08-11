根据 Counterpoint Research 最新的折叠屏智能手机预测，今年全球折叠屏智能手机市场将从去年的 900 万部增长 73%，至 1600 万部。高端市场弹性和稳定的需求，克服了经济逆风取得了强劲的增长。Counterpoint 预测明年也将继续出现强劲增长，预计到 2023 年折叠屏手机将增长到 2600 万台。
全球折叠屏智能手机出货量（百万，单位）
根据 Counterpoint 的折叠屏智能手机追踪器，2022 年 6 月，三星在 2022 年上半年占据了折叠屏智能手机的主要市场份额，占总市场份额的 62%；华为和 OPPO 分列第二和第三。
2022 年上半年全球折叠屏智能手机市场份额
- 在评论三星的表现时， 高级分析师 Jene Park 表示：“三星从一开始就引领市场，我们认为这种主导地位仍将继续下去。华为、OPPO、小米和 vivo 都在推出新的折叠屏机型，但大多数的销售都仅在中国市场内。摩托罗拉可能是目前美国等市场三星的唯一竞争者。”
- “我们预计新的 Galaxy Fold 4 和 Flip 4 组合将延续三星在该细分领域的增长势头，今年销量接近 900 万台，能够帮助三星在 2022 年下半年的折叠屏机型份额跃升至 80%。”
- 关于折叠屏机型在整个市场中的重要性，Jene 补充说：“折叠屏手机不仅为智能手机带来了全新的设计——传统尺寸由长条形状主导——而且还带来了更多的屏幕空间。随着智能手机使用案例的扩展，尤其是在媒体、娱乐和工作领域，这一点将变得越来越重要。”
- 总览折叠屏机型的增长情况，尽管受到疲软的宏观环境影响，但我们仍能看到高端市场呈现强劲增长的趋势，其中以超高端市场的表现遥遥领先。