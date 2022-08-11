2022 年 8 月 11 日，moto 摩托罗拉召开了 “三舰齐发 顶峰相见” 新品发布会，正式发布了 moto X30 Pro、moto razr 2022 和 moto S30 Pro 三款旗舰新品。moto 摩托罗拉一直践行 “做中国用户喜欢的 moto” 的美好愿景，用最具诚意的产品回馈中国用户的支持。

moto X30 Pro，正式开启手机 2 亿像素的全新影像时代，搭载首发 2 亿像素的三星 ISOCELL HP1 传感器，更加入了创新的高定人像模式，首次在手机人像模式中精准的汇聚了最经典的黄金人像三焦段，借助旗舰平台第一代骁龙 8+强悍的算力加持，让影像回归真实，让普通手机用户也能像专业摄影师一样，以人文的视角，记录生活中最美的超写实影像。

moto razr 2022，从艺术到易用，全面开启折叠屏主力机时代。该机搭载全新第三代星轨转轴，大 R 角的水滴形态屏幕折叠带来非常平整的屏幕折痕表现，同时屏幕的支撑性、稳定性、耐折性均有大幅提升；6.7 英寸 144Hz 10 亿色真彩内屏，和 2.7 英寸全功能大尺寸触摸外屏，搭配以直觉交互为核心的 myui 4.0，带来更加灵动的内外双屏交互体验；moto razr 2022 同样搭载了第一代骁龙 8+平台，搭配旗舰级大底影像组合，也为用户带来了主力旗舰手机的性能和拍照体验。

曲面新旗舰 moto S30 Pro，兼顾性能与轻薄。全对称微曲机身诠释质感之美。后置 5000 万像素 OIS 旗舰三摄方案，记录美好万千。拥有骁龙 888+领衔的硬核配置，轻松满足大家游戏、娱乐和办公等不同场景的使用，首发尝鲜价仅需 1999 元起。

超写实影像大师 moto X30 Pro，以真实记录感动

moto 始终认为专业的影像不应该单单是硬件的堆砌，保留更多细致入微的层次与细节，捕捉稍纵即逝的万千精彩，还原真实与感动，才是数字影像的魅力之本。

moto X30 Pro 作为年度影像旗舰之作，首发搭载三星 ISOCELL HP1 传感器，拥有 1/1.22 英寸超大底及 2 亿像素超清解析力，支持全像素输出、四像素合一、十六像素合一三种模式，十六像素合一后单一像素尺寸可达 2.56μm，带来更加细腻的细节呈现，并有效的提升暗光下的成像表现。

同时，moto 与三星针对 HP1 的特性进行深度合作，对这枚传感器进行深度调校，使 moto X30 Pro 的影像实力获得更多的想象空间——随手一拍，都是大片，重新构图，还是 “原图”。

moto X30 Pro 加入全新自研的智能超解析模式，自动模式下即可直接输出 5000 万像素的高精度画面，呈现更清晰，画面更有通透感，充分诠释高像素高解析力存在和发展的意义。

如果说细节和还原是真实影像如数呈现的基础，那视角的切换则赋予了用户更多的自由。moto X30 Pro 将人文焦段 35mm、标准人像 50mm 和特写人像 85mm 这三种最适合拍人像的焦段与影像系统深度融合，为用户带来了创新的高定人像模式。无论是人文纪实、街头摄影还是人物特写，那一刻的情绪都能在用户按下快门的瞬间被完整保留。

在第一代骁龙 8+旗舰芯片的加持下，moto X30 Pro 前后摄全部镜头均支持 “全 RAW 域原色视觉”，最大程度上保证最终输出作品的信息完整性和丰富度，成就大师级质感之作。值得一提的是，第一代骁龙 8+在整体性能大幅提升的同时，整体功耗降低了 15%，表现更加均衡。

为了进一步释放产品的潜能， moto X30 Pro 搭载 11 维大循环立体散热结构，针对处理器等核心元件特设专属散热铜块，结合大循环蒸汽跑道和超大面积的散热网路实现快速降温，全方位助力旗舰性能冷静输出。

外观方面，moto X30 Pro 采用了对称式 53°双微曲面设计，更加贴合手掌弧度，配合 1.8mm 超窄全铝中框，在视觉上达到了非常平衡的收窄效果。机身玻璃背板，采用了丝绒 AG 玻璃工艺，经业界顶级的 205 号高精细沙蔟打磨，带来高级丝绒般的光影质感的同时，触感更加细腻。配色提供墨韵黑和晴霜白两款颜色方案。

moto X30 Pro 采用了一块支持 10 亿色、HDR10+ 的 6.7 英寸 OLED 屏幕，支持 100% DCI-P3 广色域和全程 DC 调光，并获得了瑞士 SGS 低拖影与 SGS 低蓝光 ex 专业级双认证，提供最大程度的护眼能力。

此外，moto X30 Pro 支持 125W 的有线闪充+50W 无线闪充+10W 无线反充的充电组合，并且标配一枚 125W 氮化镓 GaN 适配器，体积更小，重量更轻至 138g，支持 moto VDM 协议，可达 125W 充电功率，还兼容公有协议 PD3.0/QC5.0 协议，PPS 最高输出 100W，可实现 PC 等跨设备多种类设备充电。

moto 本次还带来了全新的 moto 超级快充立式无线充电，采用双充电线圈设计，并内置风冷系统，让手机在无线快充时保持机身凉爽。

moto razr 2022，开启折叠屏的主力时代

作为水滴折叠屏先行者，moto 对折叠系统的探索与创新从未停歇。让折叠屏从好玩到好用，从尝鲜科技到彻底改变体验的科技，作为一款科技当作主力机的折叠屏，moto razr 2022 在各个方面都迎来了全面升级，为折叠屏正名。

moto razr 2022 搭载第三代星轨转轴，内屏拥有多达 6 层的深度支撑结构，包含 UTG 超薄超韧玻璃，在通透性、柔性、韧性与耐用性间取得了最均衡的表现，进一步减弱折痕，可实现多角度悬停及准镜面级的折叠屏使用体验。

moto razr 2022 拥有一块 2.7 英寸全功能外屏，带来实用的 9 大触控面板，包括相机、天气、日程、健身、通信、智能出行、通勤建议、智能快递和应用列表，用户通过左右滑动即可快速切换。其中，应用列表里有着像录音机、相册、健康检测、钱包刷卡等全面的外屏应用适配和酷我音乐、搜狗输入法、百度地图等定制 App 可供使用，用户可以建立起自己的外屏应用生态。

moto razr 2022 作为一台可以被当做主力机使用的折叠屏旗舰，采用 5000 万像素 1/1.55 英寸大底 sensor，支持 f/1.8 的超大光圈、2.0 微米 4in1 超清直出、OIS 光学防抖和全像素对焦，实现更快、更精确的图像捕捉，更可以增加暗光条件下的清晰度和细节。强悍的影像表现离不开算力的支持，moto razr 2022 搭载第一代骁龙 8+旗舰平台，带来主力旗舰级性能体验的同时，还以强大算力支持全镜头 RAW 域原色视觉，即使面对严苛复杂的拍摄场景，也能游刃有余。

曲面新旗舰moto S30 Pro，轻薄与性能的最优解

曲面新旗舰 moto S30 Pro 在外观设计方面有着全面革新，53 度全对称微曲设计，盈盈一握手感十足。轻至 167g 的机身重量，配合着质感腰线的纵向内敛，使 moto S30 Pro 无论从视觉还是触觉上都拥有着极佳体验。拥有月夜黑和春江蓝两种配色，月夜黑采用丝绒 AG 玻璃工艺，让玻璃表面的晶体更加细腻，不同角度下折射出别样美感；春江蓝则是采用素皮材质，复古典雅且质感柔软，为用户提供更多选择。

影像方面，moto S30 Pro 采用 1/1.55 英寸 5000 万像素光学防抖主摄，支持 35mm/50mm 双焦段人像拍摄，搭配 3200 万像素 AF 自动对焦超大像素前摄，无论自拍、他拍，都能带来媲美影棚级的拍摄效果。

与其轻薄外观极具反差感的是，moto S30 Pro 以口碑卓越、性能强悍的高通骁龙 888+为核心，更有 Turbo UFS 3.1 和 Turbo LPDDR5 实力助阵，组成硬核实力铁三角。同时搭载 6.55 英寸 OLED 大屏，拥有 144Hz 高刷新率，无论是与好友三五开黑，还是闲暇观影，都能拥有极致沉浸的酣畅体验。

全新升级 myui 4.0，交互体验全面革新

本次发布的三款产品全系搭载了最新的 myui 4.0 系统，在延续原有 “好、轻、快” 三大优势的前提下，对其进行了更加精准化的定制，让系统流畅度和稳定性再上一个台阶。同时引入了全新 “直觉交互” 理念——减少用户在使用过程中的学习负担与使用思考路径，让用户在手机上的每一步操作都是自然直觉的产物。

除了原有优势的延续和丰富，全新的 myui 4.0 还在界面视觉亲和力和聚焦性上带来了全面升级。整体视觉设计以多彩轻松的色系为基调，用户可定制专属色彩焕新界面，自动覆盖至全局，甚至可以拓展到三方应用。将设计支配权交还于用户，引导信息聚焦，整体视画面也更加协调一致。

在 moto 所擅长的商务领域，myui 4.0 也同样为我们带来了诸多惊喜。全新升级的 ready for 3.5 针对显示屏、PC、平板电脑等产品的连接性做了全面升级。隐私空间 2.0、应用锁等功能，进一步为用户的隐私安全保驾护航。

moto X30 Pro，8+128GB 版本售价 3499 元，12+256GB 版本售价 3999 元，12+512GB 版本售价 4299 元。moto razr 2022，8+128GB 版本售价 5999 元，8+256GB 版本售价 6499 元，12+512GB 版本售价 7299 元。moto S30 Pro，8+128GB 版本售价 1999 元，12+256GB 版本售价 2499 元，12+512GB 版本售价 2699 元。

三款产品将于 8 月 11 日晚 8 点在联想官网、京东、天猫、来酷科技、联想乐呗、抖音、拼多多、快手及线下渠道开启首销。