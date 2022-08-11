根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2022 年上半年，韩国移动游戏市场收入为 27.7 亿美元，同比小幅下降 1.9%。RPG 手游一直是韩国玩家最青睐的游戏品类。本期 RPG 游戏共获得近 15.8 亿美元收入，占市场总额的 61.8%。

iOS 市场迎来收入增长

2022 年上半年韩国移动游戏市场收入为 27.7 亿美元，同比小幅下降 1.9%。安卓用户贡献近 80% 收入份额，较 2021 年同期下滑 4.4%；iOS 用户支出则迎来显著增长，同比提高 9.1%。

韩国在全球手游收入国家排名中位列第 4，仅次于美国、日本与中国。

下载量方面，2022 年上半年韩国手游总下载量为 2.6 亿，较去年同期下降 7.2%。其中 Google Play 与 iOS 渠道下载量分别为 2.1 亿、5000 万。安卓用户依旧是韩国手游市场最主要群体，占比达 80.9%。

韩国 RPG 手游收入占据市场总额的 61.8%

RPG 手游一直是韩国玩家最青睐的游戏品类。2022 年上半年期间，该品类游戏在 iOS 平台贡献近 2.5 亿美元收入，占市场总额的 47.4%。同期收入增长表现最为亮眼的品类包括生活音乐与动作类。

在一周年庆与新年活动陆续成功的带动下，《偶像梦幻祭!!Music》韩国服在 2022 年初再次迎来收入激增，帮助生活音乐品类同比增长 144.4%。由韩国知名游戏发行商 NEXON 于 2022 年 3 月正式推出的《地下城与勇士手游》，成功跃居上半年韩国地区动作类手游收入榜首，并刺激该品类迎来 103% 收入增长。

下载量方面，两款收集虚拟运动鞋的计步休闲游戏《STEPN》、《Aglet》在 2022 年上半年开始流行，使定位 AR 品类获得 102.2% 下载量增长。此外，棋牌、射击以及生活音乐游戏均表现出良好增长势态。

2022 年上半年，Google Play 下载量增长最快的游戏品类分别为定位 AR 与生活音乐。其增长代表游戏分别为《Aglet》与《偶像梦幻祭!!Music》。

市场收入份额上，Google Play 用户在 RPG 手游上付费更为集中，2022 年上半年期间共支出 13 亿美元，占比超过 65%，其次为策略类（9.7%）、动作类手游（7.1%）。

除定位 AR 与生活音乐外，Google Play 其它品类手游下载量均呈现不同程度下滑。超休闲游戏以 4700 万下载量维持韩国市场规模最大的手游品类，其热门游戏包括《Count Masters》以及《Infinite Stairs》。

《地下城与勇士手游》登顶韩国下载榜

2022 年上半年，共 4 款新游闯入韩国下载榜前十，其中包括两款端游 IP 产品《地下城与勇士手游》与《暗黑破坏神：不朽》。在韩国 IP 知名度颇高的动作类游戏《地下城与勇士手游》更是以 150 万下载量成功登顶下载榜。此外，韩国用户对社交聚会游戏表现出偏爱，下载量 Top 10 榜单中《Goose Goose Duck》与《TenTen》均为该品类热门游戏。

作为韩国市场最吸金的品类，RPG 游戏在 2022 年 H1 畅销榜 Top 10 中足足占据 6 席。其中，NCSOFT 与 Kakao Corp. 分别凭借天堂系列手游与《奥丁：神叛》瓜分收入榜前 3。其余收入排名上升的手游包括《云上城之歌》、《FIFA ONLINE 4 M》以及《Roblox》。

NCSOFT 于 2021 年 11 月发行的又一天堂系列作品《天堂 W》表现卓越，成为 2022 年上半年期间韩国市场收入增长最明显的手游。《天堂 W》也是本期唯一一款收入增长超过 1 亿美元的游戏。收入增长排名前十中，仅《地下城与勇士手游》、《FIFA ONLINE 4 M》与《Undecember》为非 RPG 手游，足见该品类在当地巨大的影响力。

本期共 3 款手游下载量增长超过 100 万，分别是《地下城与勇士手游》、《Goose Goose Duck》以及《暗黑破坏神：不朽》。凭借经典 IP 的号召力，《地下城与勇士手游》一经发行便得到大批韩国用户追捧，并一举拿下下载量增长排名第一。值得一提的是，在日本成功运营 1 年之后，Cygames《赛马娘》终于推出韩国与港澳台版本，并在短短 1 个月内来到韩国地区下载量增长排名第 7。

《云上城之歌》成韩国市场最吸金中国手游

2022 年上半年共 33 款中国手游入围韩国畅销榜 Top 100，合计吸金约 4.5 亿美元，占 Top 100 总收入的 22%。

37GAMES《云上城之歌》在 2022 年上半年继续发力，以超 6000 万美元营收表现成为韩国市场最吸金的中国手游，《原神》、《奇迹之剑》紧随其后。同时，此 3 款出海手游均成功闯入韩国畅销榜前十。

本期共 4 款新游进入出海收入榜前 20，包括《伊苏 6》、《2X》、《暗黑破坏神：不朽》以及《Demon Hunter》，4 款游戏均为 MMOPRG 手游。

本期共 26 款中国手游入围韩国下载榜 Top 100。动视暴雪端游 IP《暗黑破坏神：不朽》手游版本推出之后便迅速登顶韩国 Google Play 手游下载榜首位。截至 2022 年 6 月，《暗黑破坏神：不朽》在韩国已获得超 100 万下载量。另一款 Ujoy Games 发行的 RPG 新游《Solar Revival》凭借出色的本地化营销成功来到出海下载榜第二名。

此外，另有两款出海新游上榜，分别为 GAMELAND《2X》以及 UnlockGames《음양: 신마의 연》。