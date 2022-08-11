人常说，四轮承载生活，两轮承载灵魂。一提到摩托车，仿佛已经是上个世纪才有的事物，然而，如今的摩托车已经不仅仅是代步工具，更成为一种悦己的生活方式：对于许多人来说，每当从柴米油盐的生活中脱离出来，跨上机车，便成了展现自我、缓解压力、追求自由的开始。

摩托车从诞生至今，已经走过百年历史，如今的摩托车更具想象空间，可谓没有想不到，只有做不到。在新能源技术不断渗透下，以引擎轰鸣为一大特色的摩托车也在能源变革中找到了突破点 — 用电机取代内燃机，已经在摩托车领域刮起了新的潮流，即使摩托车不再拥有迷人的声浪，但强大的电机所能带来的动力与激情，依旧可以使其成为一头暴躁的” 野兽”。新的技术为它赋予科幻的外表、强劲的动力、智能的电控设备等等，甚至不亚于一台高端轿车，然而，摩托车的进化却不止步于此。

达芬骑动力，就是这么一家把科幻放进现实的高科技企业，旗下已经发布的两款产品 — DC100 和 DC Classic，一定可以颠覆大众对于摩托车的固有认知。达芬骑被称为摩托车领域的” 特斯拉”，无论是在研发思路、产品定位，还是在销售模式、客户体验方面，都做到了与众不同。经过近十年的沉淀，达芬骑从研发到生产，从推广到销售，都建立起一套自己的模式，摩托车” 新零售” 成为达芬骑将产品推向市场的一项重要策略，在自身已有的科技光环加持下，运用互联网大数据已经手拿把攥，为了给消费者带来更好的体验，达芬骑在营销流程中也在大胆创新。

Davinci Tech（达芬骑动力科技）成立于 2013 年，是一家能够将想象创造成为现实的科技创新公司。秉承着工程思维，从摩托车的本质出发，在设计方面却打破常规，目的在于全面提升骑行体验，打造” 轮式机器人” 载具。毫不夸张地说，达芬骑打造的产品不仅仅是一台摩托车，它更是一台能与人进行交互的” 智能机器人”。

DC 系列产品（DC100 与 DC Classic）在全球开启预售后受到海内外市场广泛关注，特别是在电动摩托车发展更为快速、用户接受度更高的欧美地区。在美国汽车科技周上，达芬骑动力科技首次公布了推进海外市场布局的计划：预计从 2022 年起，启动美国工厂筹建，同步在美国加州开设首家体验中心，并且将在荷兰打造一个仓储及物流中心，更高效地服务海外市场。

在达芬骑供应链布局上，除了已经在淄博落户自建工厂，还同步落地了电机工厂、电池 Pack 合装厂、碳纤维复合材料工厂、精密铸造厂、以及精密钛合金部件厂，总计投资近十亿，并着手启动美国工厂选址和西海岸门店选址。

毫无疑问，电动摩托车将是继电动汽车之后的又一潜力赛道，这里有肉眼可见的市场空间：目前全球主力摩托车制造商年产销量超过 2800 万台，预测未来五年内将有 30% 的份额会被电动摩托车替代。同时，电动摩托车还具备更加可观的增长潜力 — 来自于能够满足消费者越来越多元出行需求，提供更加灵活、更多可玩性、更能彰显个性的出行方式，突破现有市场规模，从而带来整个两轮出行领域的增长。

达芬骑瞄准这一蓝海市场也是有原因的，据统计，2021 年全球中大排摩托车需求量为 215 万辆，约合 250 亿美金的市场规模。而在这个市场里，达芬骑动力具备领先其他对手五年的工程技术先发优势，而由于智能技术的加入，DC 系列产品拥有其他传统燃油车所不具备的科技优势，提升安全性的同时，也意味着会纳入更多电动自行车升级用户或纯新手用户，在全球创造出千亿美元的蓝海市场。