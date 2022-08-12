近日，拳头游戏公司（Riot Games）宣布携手亚马逊云科技创新拳头游戏的电竞产品在云端的创建和传播方式。拳头游戏作为第一家将亚马逊云科技的数据分析整合服务用于电竞转播的公司，将重塑粉丝在《英雄联盟》、《无畏契约》和《野生裂谷》电竞联赛中的体验。作为本次全球合作的一部分，拳头游戏选择了亚马逊云科技作为其云上人工智能、云上机器学习、云上深度学习和云服务的官方供应商。

“ 拳头游戏有一个长期愿景，即通过电竞为全球数十亿粉丝带来欢乐。我们非常高兴能与亚马逊云科技合作，提升拳头游戏的电竞体验。” 拳头游戏公司总裁 John Needham 表示：” 亚马逊云科技广泛的解决方案和专业知识将增强拳头游戏的电竞转播实力，吸引全球的电竞粉丝。从重塑粉丝观看活动和内容的方式，到与其他玩家互动，亚马逊云科技为拳头游戏塑造电竞体育的未来解锁了无尽的可能性。”

体验电竞的新方式

拳头游戏目前在游戏中利用亚马逊云科技的服务来创新游戏设计和部署内容的方式，为玩家提供卓越的游戏体验。现在，拳头游戏与亚马逊云科技合作，在《英雄联盟》《无畏契约》和《野生裂谷》的每个电竞赛季优化全球转播体验。与提供给全球主要体育联盟的深度统计数据类似，拳头游戏将利用亚马逊云科技广泛的云服务和能力组合，为粉丝提供以下全新洞察和体验。

首个亚马逊云科技电竞数据统计。拳头游戏和亚马逊云科技将在电竞转播中推出 “ 由亚马逊云科技提供的统计数据”，这些数据将在拳头游戏的各种全球电竞转播之前、期间和之后出现，向粉丝展现有关决定团队获得胜利的关键数据点。粉丝们将可以投票决定将首先开发哪些电竞数据，然后在 2022 年 9 月的《无畏契约》冠军赛和今年秋季的英雄联盟世界锦标赛的转播中首次出现。

亚马逊云科技全球实力排行榜。利用亚马逊云科技的分析能力审视竞技游戏，拳头游戏将推出 “ 亚马逊云科技全球实力排行榜”。这将为《英雄联盟》《无畏契约》和《野生裂谷》中的全球顶级职业团队创建近乎实时的排名，并在游戏过程中显示在屏幕上。

亚马逊云科技选择榜。电竞迷们将在整个赛季中参与分组挑战，并通过正确地选择进入每个冠军赛的队伍来赢得奖品。基于亚马逊云科技的机器学习技术，” 亚马逊云科技选择榜” 将为粉丝们引入新的方式，根据比赛数据进行队伍选择，并竞争奖金。

在今年秋天由拳头游戏和亚马逊云科技举办的编程马拉松活动中，实力排行榜和选择榜将成为一大特色项目。粉丝创建的团队将建立系统被每个电竞项目采用。拳头游戏和亚马逊云科技将共同开发一个平台的初始构建，然后为参与者提供亚马逊云科技的服务和拳头游戏的数据，建立和优化解决方案，为电竞数据统计提供动力。

全球电竞迷的福利

拳头游戏和亚马逊云科技的共同愿景是将电竞带给全球各地的粉丝，无论他们采用何种观看方式，使用怎样不同语言。为了实现这一目标，拳头游戏正在推出采用一系列亚马逊云科技技术的云优先远程转播中心 (RBC) 的 Project Stryker 卓越项目。这些设施将支持拳头游戏当前和未来的雄心壮志，在电竞和分析统计之外，在音乐制作、动画和游戏开发等众多领域重塑娱乐体验。

这些可扩展的解决方案可以满足粉丝不断增长的需求，同时开创了电竞内容制作的新时代。拳头游戏将利用位于都柏林的近 5 万平方英尺的设施，以及位于大西雅图地区的第二处设施（将于今年晚些时候就绪），在世界任意地方的任何时间制作和支持直播内容，支持任意地方举办的赛事。亚马逊云科技作为合作方，将拥有每个远程转播中心的独家命名权。

深化拳头游戏与亚马逊云科技的合作

拳头游戏此前已经和亚马逊合作，在 Twitch 进行电竞转播，在亚马逊游戏会员服务（Prime Gaming）提供拳头游戏的内容。亚马逊云科技现在成为拳头游戏全球电竞赛事的赞助商，赞助《英雄联盟》和《无畏契约》冠军巡回赛，并成为《野生裂谷》的创始赞助商。此外，拳头游戏和亚马逊云科技还将合作开发新的社会影响力项目，其目标是增加竞争性电竞环境的包容性和准入性。

“ 我们与拳头游戏的合作将提升整个电竞领域。” 亚马逊云科技销售、营销和全球服务高级副总裁 Matt Garman 表示：” 这对拳头游戏、对亚马逊云科技、以及最重要的是对粉丝来说，是一个三赢的结果。联赛的观众和团队现在可以实时看到游戏中不同赛道、使用何种武器和能力将决定谁会成为冠军，这和其它体育转播中使用的统计数据类似。我们期待着与拳头游戏合作创造更多的沉浸式娱乐体验，为全球数十亿粉丝带来更加引人入胜的电竞内容。”