动点出海获悉，印度消费贷平台 EarlySalary 正在与投资者进行一笔融资谈判。消息人士指出，这笔融资的规模约为 1 亿美元，TPG Growth 很可能会作为领投方加入。此外，消息人士也指出，除现有投资者外，本次融资也有望吸引一些新投资者的参与。

据了解，EarlySalary 的上一轮融资发生在 2020 年 10 月份，为 C 轮融资。据悉，这笔融资由 Chiratae Ventures 和 Eight Roads Ventures 联合领投。

EarlySalary 成立于 2015 年，主要与大中小型公司进行合作，为员工的购物、旅游、教育、医疗等花销提供短期贷款服务（具体形式包含薪资预支和资金贷款）。据 EarlySalary 的官网介绍，其平台已是印度最大的个人即时贷款及薪资预付平台。

EarlySalary 称，公司已同 280 多家企业展开了合作，并为超 5 万名员工提供了相关财服务，支付的预支薪金规模达 120 亿卢比以上（约合 1.51 亿美元以上）。此外，该公司也指出，自成立以来，公司已经发放了 250 万笔贷款，价值超 500 亿卢比。

回到本次融资。针对这次融资传闻，消息人士表示，其谈判已进入尾声阶段，很有可能会在未来几周内完成。EarlySalary 和 TPG Growth 拒绝对此传闻置评。