现代选择了博格华纳的 iDM146 集成驱动模块，为 A 级车的另一款电动车型提供动力。计划于 2024 年第三季度开始生产。这是这家韩国制造商的第二份 iDM146 订单。

现代汽车集团去年已经订购了上述电动驱动模块，用于小型电动汽车，计划于 2023 年年中开始生产。400 伏装置的峰值输出为 135 千瓦。除了将齿轮箱和电机集成在一个外壳中之外，iDM146 最重要的特点还包括可扩展和模块化的逆变器设计，应该很容易适应客户的要求。

电机本身就是公司所说的 IPM 电动机单元，它代表 “内部永磁体”——因此它是 PSM。146 是指定子的外径，为 146 毫米。对于定子本身，博格华纳使用发夹绕组，与经典的绕线相比，它增加了铜填充水平。

与往常一样，供应商的公告并未提供有关要安装 iDM146 的车辆的任何详细信息。因此，目前尚不清楚这是否只是第一款电动汽车型号的另一个订单，或者它是否是不同企业品牌的分支。或者是否计划了一个根本不同的车型。

博格华纳动力驱动系统总裁兼总经理 Stefan Demmerle 表示：“我们与现代汽车公司的合作跨越了 20 年，我们很高兴通过为该公司最新的电气化项目提供我们的最新技术来继续我们的合作关系。” “在我们的第一次电动汽车合作中，我们的 iDM 证明非常适合客户的电力推进系统，我们期待提供行业领先的电气化解决方案，以帮助公司实现其未来的可持续发展目标。”