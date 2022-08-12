根据 IDC 近日发布的《全球网络安全支出指南》，2021 年全球网络安全 IT 总投资规模为 1687.7 亿美元，并有望在 2026 年增至 2875.7 亿美元，五年复合增长率（CAGR）为 11.3%。聚焦中国市场，2026 年中国网络安全 IT 支出规模将达到 318.6 亿美元，全球占比约为 11.1%，五年 CAGR 约为 21.2%。中国网络安全市场增速持续领跑全球，五年 CAGR 近全球两倍，市场前景广阔。

行业应用

在 2022-2026 的五年预测期内，中国网络安全市场终端行业用户结构相对稳定，政府、金融和电信行业占比最大。预计到 2026 年，三者合计支出规模将超 192.2 亿美元，占比超中国网络安全总支出的六成。

除此之外，在各行业安全政策和法律法规的推动下，制造、专业服务、消费者服务等行业也实现了较高增速。其中，制造行业发展迅速，离散制造以 22.9% 的五年 CAGR 成为行业增速之首，流程制造以 22.6% 的五年 CAGR 位居行业增速第三。

技术应用

与 2022V1 版支出指南相比，伴随云计算的快速发展，中国网络安全市场的软件化趋势在不断增强。预计未来五年，软件市场增速领跑安全市场，软件将以 25.0% 的 5 年 CAGR 快速发展。预计到 2026 年，软件市场将占中国网络安全市场 IT 总支出的四成。其中，安全软件子市场中的信息和数据安全软件（Information and Data Security Software），网络安全软件（Network Security Software），安全分析、情报、响应和编排（SAIRO）将在未来成为保持高速增长的主要技术领域。信息和数据安全软件作为软件最大的子市场，将以 29.9% 的五年 CAGR 引领软件市场增长。

同时，硬件市场和服务市场将持续保持稳定增长。IDC 数据显示，未来五年，安全硬件市场将以 17.0% 的五年 CAGR 逐步增长。预计到 2026 年，硬件市场规模将超百亿美元。其中，统一威胁管理（Unified Threat Management）类产品仍主导硬件市场。

此外，中国安全服务市场未来五年将保持稳定增长的态势，2026 年服务支出规模预计达 86.1 亿美元，五年 CAGR 约为 21.6%。其中，安全咨询服务（Consulting Services）仍将占据主导地位，占比近四成。从增速来看，托管安全服务（Managed Security Services）市场增速最快，将以 34.0% 的五年 CAGR 引领服务市场增长。