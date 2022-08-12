日前，智能物联网（AIoT）芯片设计公司杭州微纳核芯电子科技有限公司（简称 “微纳核芯”）完成 2 亿元 A 轮和 A+ 轮融资。A 轮融资由方正和生领投，德贵资本、中航联创和铭石投资跟投。A+ 轮融资由毅达资本联合联想创投和东方嘉富投资。光源资本担任本次融资独家财务顾问。

新投资方将在晶圆代工、高端工业、人工智能和智能终端等领域赋能微纳核芯，加速公司 AIoT 芯片技术在多应用场景的商业落地。

微纳核芯孵化于北京大学集成电路学院和浙江省北大信息技术高等研究院，总部位于杭州，拥有无锡/北京子公司和上海分公司。创始团队在 “集成电路设计国际奥林匹克会议” ISSCC 上近三年连续发表 6 篇突破当前世界纪录的 AIoT 芯片实测成果；微纳核芯拥有国内罕见的具备国际一流持续创新能力的芯片研发团队。公司依托世界领先的芯片科研团队和一流的芯片产业队伍，打造 AIoT 芯片创新技术从科研成果到产业落地的持续高效 “产学研内循环”，致力于成为国际领先的平台型 AIoT SoC 芯片供应商。公司产品已在智能家电、智能家居、消费电子和电动工具等领域批量商用，月出货量达数百万颗。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。