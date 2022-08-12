保时捷开发车手拉尔斯·克恩用 Taycan Turbo S 上只用了 7 分 33 秒就完成了纽柏林赛道之旅。这款运动型轿车配备了新的性能套件和保时捷动态底盘控制系统 (PDCC)，除了所需的防滚架和赛车座椅外，它是一款完全标准的量产车。它的重量与量产车相同。一名公证人在现场验证了德国埃菲尔地区 20.8 公里赛道上的新纪录时间，而德国莱茵 TÜV 证实，破纪录的公路车是标准生产车型。

性能套件包括 21 英寸 RS-Spyder 设计的轮毂，配备经过道路认证的 Pirelli P Zero Corsa 运动轮胎，现在可用于 Taycan。它们的轮胎胶料与赛车轮胎的胶料相似。性能套件的另一个元素是对保时捷 4D 底盘控制系统的软件更新，使其与运动轮胎协调工作。该系统实时分析和同步 Taycan 的所有底盘系统。“过去，只有纯种超级跑车才能进入 7:33 范围，” 克恩说。“有了新的性能套件，我能够更加努力地推动，而且汽车的启动更加精确和敏捷。”

性能套件通过 Porsche Tequipment 提供。它目前仅在德国提供，并且仅适用于 2023 年款 Taycan Turbo S 运动型轿车。这些汽车的生产于 2022 年 7 月下旬开始，而性能套件本身预计将于今年年底上市。计划是在首次交付后在祖文豪森的保时捷车间进行改造。运动轮胎主要设计用于在赛道上行驶。因此，买家可以随时切换回标准公路轮胎。执行此操作时无需恢复原始软件。

“我们很高兴纽博格林电动汽车的记录重新回到保时捷手中，”Taycan 车型副总裁 Kevin Giek 说。“这一圈速不仅显示了我们新的性能套件的潜力有多大，也再次印证了 Taycan 的跑车基因。” Turbo S 高达 460 kW 的强大功率是其成功的关键因素。启动启动控制后，汽车从静止状态最大输出功率为 560 kW (761 PS)。