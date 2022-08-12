8 月 12 日，云原生实时渲染引擎技术提供商光线云 (杭州) 科技有限公司（简称 “光线云”）宣布完成 Pre-A 轮融资，天使轮+本轮融资金额近 1 亿元人民币。

本轮融资由前海方舟旗下的智慧互联产业基金、中原前海基金和齐鲁前海基金共同领投，天使轮由红杉中国种子基金，Star VC、云九资本、高瓴创投等 VC 和 51WORLD、摩尔线程等上下游产业公司联合投资，所获融资资金将用于团队扩大、产品落地和技术迭代。

目前光线云已经与多家头部游戏厂商、手机厂商达成合作，商业化的模式初步成熟，因其云原生的优势，光线云在智慧城市、AR/VR、虚拟人、云游戏、影视动画等众多行业均有布局。

在合作成效上，以游戏为例，使用光线云提供的 Shader 优化解决方案，平均性能可以提升 5%-10%。

光线云表示：我国计算机软件国产化进程正在加速，光线云正在高速完善自主基础软件与生态的业务布局，积极推动行业发展，让图形学成为基础软件国产替代中率先突破的领域。

前海母基金、智慧互联产业基金执行总裁许恺表示：元宇宙是新一波科技浪潮，渲染引擎则是其中最确定的投资机会，它是构建虚拟世界的 “操作系统”，生命周期将横跨游戏、社交、VR/AR 以及数字孪生等短中期领域，并直到未来的元宇宙终局。云原生实时渲染引擎将作为新一代引擎，更符合元宇宙发展的内涵要求。光线云团队背景好、积淀深、创新强，来自于全球图形学研究机构前三、国内第一的浙江大学 CAD&CG 国家重点实验室，是国内渲染引擎领域的佼佼者。公司率先推出了业内领先的云原生实时渲染引擎，首创渲染流水线虚拟化、自优化渲染框架等新一代关键技术，有望抓住元宇宙、云计算时代的新机遇，实现对国外巨头的赶超。前海方舟基金群作为国内享有盛誉的市场化产业基金，坚定看好光线云的前景，将从资本和产业两端长期助力公司发展。

51WORLD CEO 李熠表示：我们将持续看好和支持光线云，一方面是因为渲染引擎是元宇宙的基础设施之一，未来在各行业的应用场景会非常广泛。另一方面我们希望国内有自己的云原生渲染技术，共同构建完整的元宇宙国产技术生态。

红杉中国合伙人郑庆生表示：以计算机图形学为理论支持的渲染引擎正成为 “元宇宙” 潮流下的基础设施，我们很高兴光线云用这么多年的研发积累去推动产业前行和技术变革，我们愿意和光线云团队一道，开拓具有更多可能性的未来。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。