绿色城市建设离不开绿色建材的应用。近日，深圳建材交易集团（下简称 “深铁建材”）与蚂蚁链签署合作协议，双方将以 “深建材” 线上交易平台为基础，从建筑材料源头建立全生命周期的碳管理体系，以数字技术助力建筑产业链绿色低碳发展。

“深建材” 平台是服务于深圳市政府投资、国资国企投资建设项目建材设备的重要集采窗口。为进一步促进绿色建材进入建筑市场，深铁建材与蚂蚁链在深建材平台上联合打造了一个 “绿色建材专区”，为入驻平台的建材厂商提供产品碳足迹核算、绿色建材认证在线申请、证书管理、绿色金融申请等功能。企业可以根据自身需要，选择绿色建材品类完成入驻，一站式体验绿色建材的数字化管理服务。

据了解，专区通过链接蚂蚁链的企业碳中和管理 SaaS 产品 “碳矩阵”，引入中国质量认证中心、华测检测等权威认证机构，为建材厂商提供产品碳足迹和绿色建材的 “链上认证”，并通过区块链技术与交易环节各方同步认证结果。日前，中国建材企业 500 强卓宝科技首家入驻 “深建材” 绿色专区，并完成了绿色认证证书的线上管理。

建筑业是诸多行业中的能耗 “大户”，建材生产、建筑建造、建筑使用等全过程，都需要消耗大量能源。因此，让建筑变 “绿” 就成为建筑业在 “双碳” 背景转型发展的应然要求。

作为住建部的绿色建造试点城市之一，深圳在绿色建筑与建筑节能发展方面先行先试、走在前列，先后出台了 20 余部建筑节能和绿色建筑地方标准，建立和完善了涵盖规划设计、施工验收和运营维护在内的建筑节能与绿色建筑全生命周期技术标准体系。

“深建材” 平台绿色建材专区的设立就是在这样的背景之下。深建材平台建设负责人表示，绿色是未来转型发展的大方向，我们汇聚绿色建材认证、碳盘查、碳足迹跟踪、绿色金融支持等服务，为广大客户建立新技术与绿色产业深度融合的价值闭环体系。

据介绍，“碳矩阵” 是蚂蚁集团蚂蚁链推出的企业碳中和管理 SaaS 产品，其基于区块链可信协作的技术特点，通过碳排放管理、碳足迹测算、碳资产管理等方式支持企业绿色低碳发展。