总共将只生产 275 辆，而梅赛德斯-AMG ONE 超级跑车的独家生产工作 #1 现已开始。首批客户车辆将于 2022 年下半年交付。基于一级方程式的混合动力系统配备 1.6 升 V6 涡轮增压发动机和四个电动机，由位于 Brixworth（英格兰）的 梅赛德斯-AMG 高性能动力系统的赛车运动专家制造，他们还负责开发和生产动力装置梅赛德斯-AMG Petronas F1 赛车。整车生产将在英国考文垂实施。为此，AMG 与制造合作伙伴 Multimatic 合作建立了专门的小批量生产设施。

“Mercedes-AMG ONE 是我们有史以来最雄心勃勃的项目——从开发到生产。它标志着梅赛德斯-AMG 朝着驾驶性能的电气化未来成功战略发展的又一个高峰。独家小系列的制作是一个真正独特的挑战。超级跑车首次将当前的一级方程式混合动力技术几乎一对一地从赛道带到公路，并将压倒性的性能与卓越的效率相结合。由于梅赛德斯-AMG 在阿法尔特巴赫 (Affalterbach) 和梅赛德斯-AMG 的一级方程式专家之间的出色团队合作，这一世界第一现在正在成为显示，Brixworth 的高性能动力总成结合我们的生产合作伙伴 Multimatic 的努力，产品就在眼前。我们整个团队都非常自豪现在已经开始生产第一批客户车辆，” 梅赛德斯-AMG 有限公司管理委员会主席 Philipp Schiemer 说。

独家汽车生产在总共 16 个组装和测试站手工完成。许多工作步骤让人想起高品质豪华手表的生产：首先对一些子系统进行预组装和功能测试，然后再次拆卸，最后才安装到车辆中。例如，这适用于带有粘合车顶的碳纤维单体壳以及所有可拆卸的车身部件，这些部件也由轻质稳定但价格昂贵的材料制成。整个外壳是第一个完全组装的。现在，所有的合身都经过仔细检查，并在必要时调整尺寸。这是创建完美均匀的接头图案的唯一方法。在此过程中，专家们必须考虑最终的上漆，这会增加其自身的材料厚度。鉴于碳在某些位置的壁厚仅为 1.2 毫米，这是一项非常困难且专业的任务。一旦一切都完美地结合在一起，包括车门和发动机罩在内的零件会被再次拆卸，然后为每辆车上色成一套汽车——这确保了整辆车的完美色彩搭配。

在接下来的组装步骤中，将组装动力总成和白车身：1.6 升 V6 涡轮增压发动机、高压电池和总共四台电机之前都在 Brixworth 的测试台上进行过热测试，以确保它们既健康又高效，与梅赛德斯的一级方程式动力装置完全相同。梅赛德斯-AMG 高性能动力总成提供相应的单元：eTurbo 混合动力内燃机、插电式混合动力车的高压电池、带有两个电机的前桥以及包括四个电动汽车中每一个的逆变器在内的电力电子设备电机。在工作流程中，75% 的部件在安装高压组件之前已经组装完毕。

总共有超过 50 名专家为每辆梅赛德斯-AMG ONE 工作。在每个站点之后，都会根据定义的特征进行深入的质量检查，从而形成对生产过程的广泛记录。细致的制造过程与最新的工业 4.0 生产方法相辅相成，梅赛德斯-AMG 也在 Affalterbach 工厂使用该方法生产 AMG 发动机。因此，组件在材料载体中的协调集合中预先分类，并在正确的时间在正确的地方提供。

生产的最后阶段是在附近的试验场，每辆梅赛德斯-AMG ONE 都经过工厂测试驾驶员的最终验收测试。一旦获得批准，车辆就会配备适当的运输保护，并用封闭的卡车运输到位于 Affalterbach 的梅赛德斯-AMG 总部。这就是梅赛德斯-AMG ONE 专家的技术车辆简报和车辆交接的地方。