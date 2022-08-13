MG7 打破传统九宫格布局，采用了纯正跑车感的前脸构形。全新数字猎瞳大灯十分醒目，灵感源自猫科动物的竖向瞳孔，整体轮廓如光剑般锋锐，直指车头中心，营造出烈日下匍匐于草原中伺机而动的狩猎者形象，既保留了经典运动设计的感性力，又不乏数字科技感。

此外，强体量感引擎盖以一个优雅的曲线快速下坠并覆盖整个车头，一方面压低车头高度，与全新数字猎瞳大灯呼应，塑造不怒自威的表情，另一方面通过极具力量感的形面隐喻强大动力。

从外形上看，MG7 采用了类似奥迪 A7 的低腰快背造型。身体非常肌肉发达，具有强烈的动态线条和明显的后肩。在前部，LED 大灯比我们迄今为止从该品牌看到的任何东西都更纤薄、更具侵略性，大格栅和侧进气口看起来与 MG Cyber​​ster 概念相似。后端配备全宽 LED 灯、具有主动空气动力学特性的集成鸭尾扰流板，以及四排气管。

MG7 长 4,884 毫米（192.3 英寸），宽 1,889 毫米（74.4 英寸），高 1,447 毫米（57 英寸）。这使其比奥迪 A7 短 85 毫米（3.3 英寸），比梅赛德斯-奔驰 CLS 短 104 毫米（4.1 英寸），比宝马 8 系 Gran Coupe 短 188 毫米（7.4 英寸）。