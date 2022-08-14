讴歌今天发布了一个简短的视频片段，让我们先睹为快即将推出的名为 Precision EV 的电动概念车。该品牌称其为 “讴歌设计的未来”，并解释说它将预览电动时代的汽车美学。透露一点，我们将不得不等到 8 月 18 日，当概念车在蒙特利汽车周全球首发时，才能了解更多信息。

在剪辑中，蓝色似乎已被选择来表示电力推进，并且可以看到色调从标志穿过点亮的格栅散发出来。虽然严格来说，不是格栅，但它非常让人联想到讴歌当前的、公认的帅气的设计语言。虽然剪辑中没有显示太多车辆细节，但它似乎是一辆 SUV，这是有道理的，因为 Acura 正在开发基于通用汽车 Ultium EV 平台的电动跨界车。

据说该公司将跳过本田进入的下一个插电式混合动力阶段，并且商标申请表明该车辆的量产版本可能被称为 ADX，这将与汽车制造商的其他阵容完美契合。Precision EV Concept 将预览讴歌的未来，一些报道表明 Integra 是它将推出的最后一款新的燃油车辆。无论这是否准确，讴歌都明确表示计划 “非常迅速地” 过渡到电动汽车，并预计到 2030 年，其 50% 的销售额将来自纯电动汽车。

迄今为止，本田的 Prologue 和讴歌的未命名 EV 都将基于通用汽车的 Ultium 平台，其尺寸与凯迪拉克 Lyriq 大致相同，并将在通用汽车在北美的工厂生产。在基于相同平台的高级跨界车凯迪拉克 Lyriq 中，底盘可以包含一个 102 kWh 的电池组，使车辆可以行驶 312 英里（502 公里）。