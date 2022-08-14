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本期关键词：Apple Pay、Google Cloud、GoTo、Grab、虚拟资产

Apple Pay 正式进入马来西亚：苹果在本周二时宣布，即日起，持有 AmBank、Maybank、渣打银行等银行的 Visa 和 Mastercard 卡的用户现已可以在其 iPhone、Apple Watch、iPad 和 Mac 设备上使用 Apple Pay 服务，继而在当地受支持的实体店或线上平台进行消费。

根据相关声明，在当地，这一服务已得到肯德基、Maxis、Machines、麦当劳、Mydin、必胜客、星巴克、U Mobile、优衣库、Village Grocer、屈臣氏等商家，以及包括 Shopee、Sephora、Atome 和 Adidas 在内的应用程序的支持。有消息指出，此举标志着 Apple Pay 打开了在东南亚的第二个市场——此前，苹果曾在 2016 年时在新加坡推出了其支付服务。

Google Cloud 计划在马来西亚和泰国等地开设云区域：Google 在本周内公布了新的云区域（Google Cloud Region）扩张计划，以满足亚太地区对云服务不断增长的需求。据悉，新的云区域分别会设在马来西亚、泰国以及新西兰。在三个新区域上线后，谷歌的全球云区域总数将会达到 34 个，这高于 AWS 的 26 个，但低于 Azure 的 60 余个。

根据谷歌援引 IDC 的数据指出，到 2025 年，亚太地区（日本除外）的云服务总支出有望达到 2820 亿美元。而根据 Information Services Group 在去年发布的一项调查显示，2021 年第三季度期间，云服务在亚太地区 IT 及商业服务（IT and business services）支出中的占比达到了 84% 以上。

GoTo 在 Tokopedia 上上线外卖服务 GoFood：东南亚互联网巨头 GoTo 在本周宣布，已在 Tokopedia 上推出了其外卖服务 GoFood，从而进一步加强其平台之间的协同效应。根据 GoTo 发布的声明，该公司表示，通过整合 GoFood，Tokopedia 的用户将能够从他们最喜欢的餐饮商家处进行无缝订购，而 GoFood 的商家也将获得 Tokopedia 不断增长的客户群体，并为他们提供更多样化的赚钱机会和额外的广告空间。

目前，该上线服务可供 Jabodetabek Greater Jakarta 地区的用户使用，并将在不久的将来在更多印尼地区中推出。据悉，用户可以分别在 2.188 和 3.182 及更高版本的 Tokopedia iOS 和 Android 应用程序中使用该服务，在 GoFood 上进行订购的 Tokopedia 客户可以使用 GoPay 完成付款。

菲律宾央行将暂停虚拟资产服务供应商申请窗口，时长 3 年：菲律宾央行 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 于本周五宣布，为了平衡与数字资产相关的潜在风险，将在为期 3 年的期限内暂停向新的虚拟资产服务提供商（VASP）颁发许可证。据悉，这一调整将于 9 月 1 日起正式生效，届时将不再接受或受理新的申请，但该央行会在 8 月 31 日或之前处理已通过通过第二阶段申请程序的申请。

BSP 在一份声明中指出，央行认识到，由于 VA（虚拟资产）提供了以更低的成本促进更多金融服务的机会，但这些服务同样也带来了可能破坏金融稳定的各种风险，因此，央行需要进行这一举措，从而在促进金融业创新发展以及使风险保持在 “可控水平” 之间取得平衡。根据 BSP 发布的数据，菲律宾目前共有 19 家机构拥有 VASP 许可。

Grab 在新加坡启动 GrabScholar 计划并推出首家 GrabMerchant 中心：在成立 10 周年之际，东南亚超级应用 Grab 本周四在其总部新加坡公布了两项新的举措，以期推动东南亚地区的包容性增长。Grab 在一项声明中表示，新举措包括一项 100 万美元规模的 GrabScholar 计划（GrabScholar Program），用于向东南亚学生群体发放奖学金和助学金；以及一个新的 GrabMerchant 中心（GrabMerchant Centre），从而帮助小型企业在线发展。

据悉，Grab 已从 GrabForGood 基金中承诺每年为 GrabScholar 计划提供 100 万美元的资金，该计划将面向 Grab 在东南亚展开运营的所有国家/地区，计划每年颁发超 2000 笔奖学金和助学金，用以支付贫困儿童就读小学、中学或职业学校以及大学的学费和学习相关费用。

本次的 GrabMerchant 中心则是 Grab 的首家该类型中心，位于新加坡，旨在为其中小企业商户合作伙伴提供一对一的商业咨询服务。据了解，该中心将致力于帮助企业优化其在线形象，最大限度地提升其 GrabFood、GrabMart、GrabFin 和 GrabAds 业务，并帮助他们学习&使用数字工具来实现业务增长。