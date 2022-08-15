近日，百度旗下自动驾驶出行服务平台 “萝卜快跑” 在合肥市开启商业化试点，面向公众提供自动驾驶付费出行服务。

2022 年年 3 月，合肥市发布《合肥市智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范》，为智能网联汽车道路测试提供了政策保障，7 月，合肥市发布《智能网联汽车道路测试第二批开放道路目录》，开放了双向共 464 km 用于智能网联汽车的道路测试路段，覆盖滨湖区域的城市道路、城市快速路等，将进一步推进智能网联汽车应用进程，同时为萝卜快跑成功落地并实现商业化试点提供了优质的测试应用环境。

根据规划，萝卜快跑初期投放 10 辆 Apollo Moon 威马版自动驾驶车型，服务范围覆盖包河区滨湖区域等重点区域。设立 54 个推荐上车点，运营时间从 9:00 持续至 17:00，满足居民职住通勤、短途出行、休闲购物等出行需求。目前，用户可通过萝卜快跑 App、百度地图 App、微信小程序体验一键叫车出行服务。未来，运营路线和推荐上车点将持续扩增，进一步满足用户日常出行需求。

萝卜快跑这次投放的 Apollo Moon 威马版自动驾驶车型，拥有 46 项安全保障技术和 59 项出行服务设计，具备全传感器及计算单元冗余，安全性大大提高。同时，配置了四门锁独立控制，语音交互、智能车门等创新功能。

截至目前，萝卜快跑测试总里程超过 3200 万公里。萝卜快跑已在北京、重庆、武汉、长沙、阳泉等城市开展自动驾驶商业化出行服务，其中重庆、武汉已实现车内无安全员的自动驾驶商业化出行服务，总订单量超过 100 万单。