根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第二季度，东南亚智能手机出货量为 2450 万部，相比第一季度下降 7%。通货膨胀持续加剧，严重打击消费者信心。在对价格更敏感的市场上，厂商正设法让设备定价更亲民。巨大的宏观经济阻力，让该行业在东南亚的五大市场陷入发展停滞，严重影响当地消费需求。进入第二季度，尽管马来西亚和印度尼西亚均举办了斋月季节的庆祝活动，环比增长 分别达到 6% 和 2%，低于预期。菲律宾选举期间消费增加，市场较上一季度增长 4%。受泰铢大幅贬值的影响，泰国市场表现较上一季度下降 14%。与此同时，由于消费者所面临的不确定性因素增加，越南市场出货环比下降 20%。

主要市场动态

印度尼西亚

印度尼西亚仍然是东南亚最大的市场，市场份额占比 37%。在斋月节期间，节日奖金的推动下，出货量推高至 910 万。三星以 20% 的市场份额领跑市场。vivo 加强了零售和线上销售渠道推广，以 19% 的市场份额稳居第二。传音加大 Infinix 在线品牌推广力度，在印尼市场首次超过 realme，排名第五。Infinix 的定价 200 美元以下的 Hot 系列吸引了不少消费者的青睐。

菲律宾

菲律宾市场出货达 440 万部，保持其东南亚第二大智能手机市场的地位。各厂商在第二季度加大促销活动力度，出货量较上一季度增长 4%。realme 凭借平价机 C35 系列深入大众市场，通过 Narzo 系列线上促销活动，战胜传音重夺出货冠军头衔。尽管传音二季度业绩经历环比小幅下滑，但其成功满足了二线城市线下消费者的需求以此建立经销商的信心。与此同时，小米和 OPPO 较上一季度分别增长了 10% 和 55%。红米 10 系列更受线下消费者的青睐，销售十分火爆，这也是小米出货激增的重要推动因素。

泰国

受泰铢贬值、通货膨胀和经济复苏缓慢所影响，该国智能手机市场环比下滑 14%，降至 400 万部。但小米以量取胜的机型颇受线下消费者的喜爱，也让该品牌较第一季度有所回升。智能手机厂商正设法优化泰国渠道的效率，减轻利润压力。为激发消费者购买意愿，泰国运营商加大了捆绑和促销力度，但效果不一。

越南

由于全球不确定性加强，大宗商品价格上涨，导致消费者需求减弱，越南智能手机市场出货量环比大跌 32%，跌至 310 万台。三星在越南占据 41% 的市场份额，也让该国成为三星的战略国家。三星与主要零售商 “Mobileworld” 的合作，在越南分走 Vinsmart 的大部分销售份额，稳固其在该市场中的主导地位。尽管智能手机出货量出现季度性回调，但越南的中高端市场潜力依然强劲。

马来西亚

由于开斋节和促销活动刺激了消费需求，马来西亚智能手机市场出货量与第一季度相比增长 6%，达到 240 万部。三星在渠道端加码推动 A 系列出货。大宗商品价格不断上涨，导致中高端智能手机需求下降，低端智能手机市场则竞争加剧。厂商正处于两难境地。一方面，他们试图定位为高需求入门级市场的经济型品牌；与此同时，还要应对不断上升的运营成本。

厂商表现

三星中高端 A 系列的需求低于预期，导致第二季度业绩相比第一季度下降 19%，但仍保持在东南亚的领先地位。针对入门级 A 系列，三星推出大量营销活动和渠道激励措施，以夺回在中低端价位段失去的市场份额。三星重资投入折叠手机和 S22 系列的线上营销活动，为高端市场中的竞争做准备。

OPPO 表现依然强劲，以 18% 的市场份额稳居第二。这归功于其 A16 系列的持续热卖，该机型成为东南亚市场最畅销的机型。OPPO 在 2021 年主动放弃 100 美元以下机型的市场，全力推广 Reno 系列，也在一定程度上成功提升品牌形象。与此同时，OPPO 进一步加强产品组合，正式在东南亚推出 OnePlus Nord 系列。

小米第二季度出货量为 400 万台，与上季度持平，位居第三位。在五大东南亚市场中，四个市场实现强劲的持续增长，主要得益于新推出的红米 10 系列和之前的红米 9 系列。小米推出的 POCO F4 系列主要依托线上销售，这一子品牌为小米创造良好的口碑效应，进一步提高其线上出货量。

vivo 和 realme 均跻身前五，出货量分别为 320 万台和 260 万台。vivo 在东南亚的部分战略市场推出大量新机型，如 T1 系列和 Y01 系列，依托不同价格区间满足更广泛目标群体的需求。realme 在第二季度推出旗舰产品 GT 系列的升级版，彰显其提升品牌的努力。

随着东南亚市场逐步开放，消费者增加了休闲和日常需求方面的开支，削弱对科技产品的购买力，中高端机型受到的冲击最大。但由于经济不确定性和通胀加剧对高端客户的影响甚微，苹果公司业绩继续保持良好势头。不管是适时推出的 SE 系列还是风靡一时的 iPhone 13 系列，都夯实了苹果在高端市场的主导地位。

市场前景

Canalys 研究分析师 Chiew Lexuan 表示：“消费者对 5G 产品的需求已进入停滞状态。在智能手机总出货量中，5G 产品的占比首次连续下降至 18%。5G 在东南亚市场的部署情况不尽如人意，这也说明 5G 引起的轰动已大不如前。与此同时，消费者的关注点已经转移到其它更实用的方面，如电池寿命、存储空间、处理器速度和相机质量。由于通货膨胀日益加剧，消费者更青睐实惠耐用的配置，而不是 5G 等实用性不佳的配置。4G 的网速已足以满足日常需求，5G 的实际用途还有待观察，因此中低端产品完全没有搭载 5G 的必要。

“对于厂商而言，在提高盈利的同时保持设备价格低廉是最大挑战。随着安卓智能手机厂商推出更多新品，入门级手机市场的竞争不断加剧。通过不断优化产品组合提升品牌，同时加大推广力度，对厂商而言是至关重要的举措。此外厂商还应注意，减少同一定价区间的自家产品相互竞争。但总体而言，2022 年剩余的几个月对智能手机厂商而言困难重重。他们必须积极采取措施，应对成本上升、外汇波动和消费需求疲软等问题。厂商不得不时刻盯紧利润，同时积极竞争，在对价格敏感的东南亚地区抢占市场份额。”