VR 内容制作公司上海分岔点网络科技有限公司（简称 “分岔点”）宣布完成数千万元 Pre-A 轮融资，由红杉中国种子基金投资，资金将主要用于产品研发以及技术团队扩充。几个月前，分岔点还曾获源码资本种子业务源码一粟种子轮独家投资。

分岔点成立于 2021 年底，目前正在探索 VR 游戏领域，据悉，这会是一款市面上从未出现过的沉浸式 VR 游戏，具体上线时间于今年底到明年间，而从中长期来看，分岔点想做虚拟现实社区，希望在虚拟世界中创造真实的社交体验，让人们可以更自由的一起去体验丰富多彩的世界。

分岔点创始人兼 CEO 谷长胜作为字节跳动早期员工，是字节跳动推荐及广告算法的奠基人之一， 负责并搭建过多项核心业务与技术系统，经历过字节跳动的爆发性增长。他于 14 年从亚马逊离开并加入当时的今日头条后，从事机器学习和智能推荐算法的研发，而这些也被验证是在移动互联网时代成功的核心要素。

创始人兼 CEO 谷长胜是 VR 行业新人，并没有多年摸爬滚打、历经数次高潮低谷的履历，凭着自身对 VR 技术的趋势判断及热爱选择去创业，而这样一个非主流的 VR 创业团队，在成立不久即相继获得源码、红杉种子这样头部资本的认可，特别是在近半年来资本出手颇为谨慎的大环境下，更显难得。这也与源码资本刚成立的种子业务源码一粟聚焦于投人、“投你的信念一跃” 的投资理念不谋而合。

对此，谷长胜表示：“其实对于创业，特别是全新的方向，热情和兴趣比经验本身更加重要。从小被硅谷的各种创业故事吸引，毕业后本想去创业公司锻炼几年，没想到字节的成长速度太惊人了。选择 VR 行业之前，花了 1 年时间深入研究了跨境电商、消费品、Web 3 等各种各样的赛道，最终觉得 VR 对交互的革命性升级，结合 VR 技术现状以及发展趋势，这个方向具有广大的空间，决定在这个方向开始新的事业。在决定做 VR 游戏一段时间之后，Facebook 改名 Meta，All in Metaverse，也让自己对 VR 这个方向更有信心。”

尽管目前 VR 还有诸多挑战，但谷长胜认为现在的 VR 市场已经可以看到爆发式增长前的趋势。首先，VR 的交互方式变得更加丰富，带来了游戏体验阶梯式的稳步提升；其次，显示技术也有了重大突破，4K 甚至更高清的 MicroOLED 具有更接近真实的沉浸感；再次，今年内随着 Meta 将推出高端设备 Cambria，也将带来全球 VR 设备的新一轮升级；而高性能 GPU、边缘计算等周边领域的技术进步，也将使 VR 生态能够覆盖更大的用户范围。

源码一粟李子恒表示，VR/AR 作为空间计算新时代的入口，其产业链的逐渐成熟带来了显示与交互的巨大改变，并为用户提供了更为丰富与沉浸的信息体验。长胜作为新一代年轻创业者，亲身在最前线经历过大厂的变化与发展，同时对 VR 行业高度热爱，我们也被他多维的思考方式和极强的创业热情所打动，这也与源码一粟聚焦投人，“投你的信念一跃” 投资理念十分契合。期待分岔点团队在虚拟现实领域不断打造优质内容，在新一代计算平台下为用户创造新的连接方式。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。