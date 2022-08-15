全球领先的可持续铝材解决方案供应商、铝压延和回收行业领导者诺贝丽斯携高品质、轻量化的汽车铝材解决方案亮相 2022 国际汽车轻量化大会。展会期间，包括第二代铝电池外壳解决方案、铝制车门、铝制车顶和白车身等在内的诺贝丽斯轻量化汽车铝材解决方案悉数登场。诺贝丽斯中国区董事总经理兼诺贝丽斯亚洲汽车业务副总裁刘清应邀出席了本次大会，诺贝丽斯亚洲汽车业务客户解决方案中心经理林艳博士亦于 8 月 12 日举行的闭幕式上进行了主旨演讲，围绕以诺贝丽斯第二代铝电池外壳解决方案为代表的高品质、可持续实践进行分享。

诺贝丽斯第二代铝电池外壳解决方案凝聚先进设计理念与技术突破，以高效的密集型可变尺寸铝板设计，和轻量化、高性能、高灵活度、模块化、焊装简化、高能量密度、高续航等特点为电动汽车提供了更具可持续性的动力电池包解决方案，助力电动汽车行业推陈出新。

“ 诺贝丽斯致力于不断加大对中国市场的投入，持续打造更多创新、低碳、可持续的铝材解决方案，以满足全球汽车客户日益增长的需求。” 诺贝丽斯中国区董事总经理兼诺贝丽斯亚洲汽车业务副总裁刘清表示，” 未来，诺贝丽斯仍将与客户和合作伙伴携手踔厉奋发，广泛探索更多铝材的应用潜能，为中国和全球市场蓬勃发展的电动汽车领域创造更好的产品和解决方案，在全球可持续发展进程中发挥建设性作用。”

作为全球铝回收行业的领导者，诺贝丽斯正在全球范围内加强投资，提高循环回收利用能力。2021 年 10 月，诺贝丽斯携手江苏省镇江市启动了镇江工厂铝压延及回收产能的扩建，并将打造中国首个汽车用铝闭路循环回收系统。该项目完工后，诺贝丽斯将得以助力中国整体铝回收体系和闭路循环回收的经济模式的建立，助推中国经济和社会的高质量与可持续发展。