Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 7 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

7 月出海手游收入榜

自 2022 年 6 月上市以来，动视暴雪和网易联合推出的 MMORPG 手游《暗黑破坏神：不朽 (Diablo Immortal)》收入持续保持高位水平，截至 7 月底海外总收入突破 1 亿美元，位居本期海外收入榜第 4 名，美国和韩国市场收入占比最大，分别占 7 月海外总收入的 38% 和 14.8%。

得益于 7 月日服版本夏季活动的推出，网易《荒野行动》在日本市场收入大幅提升。本期海外收入环比增长 108%，排名前进 11 位至第 7 名，登顶海外收入增长榜。

IM30 旗下末日生存 SLG 手游《Last Fortress》海外收入持续增长，在 6 月实现 15% 环比增长的基础上，7 月再度增长 30%，排名上升 4 位至第 19 名，并跻身海外收入增长榜第 6 名。

本期三七互娱《Puzzles & Survival》、IM30《守望黎明》等多款末日题材手游海外收入均所有上升，再次显示了末日题材的市场增长空间。

7 月 20 日，悠星网络旗下二次元 PRG 手游《碧蓝档案》迎来日服版本更新和 1.5 周年庆典，次日该游戏刷新在日本市场的单日流水纪录，7 月海外收入增至 6 月的 2 倍，重回本期海外收入榜第 20 名，并跻身收入增长榜第 3 名。

随着日本市场 2.5 周年庆典活动上线，《明日方舟》7 月海外收入环比激增 187%，重回本期收入榜第 23 名，跻身收入增长榜第 2 名，日本市场是其收入增长的主要来源。

7 月出海手游收入增长榜

随着 7 月初新赛季的上线和四周年活动的推出，网易《第五人格》海外收入环比增长 106%，跻身增长榜第 5 名，其中日本市场贡献了超过 60% 的海外收入。

7 月上旬，得益于新版本的上线和夏日活动的推出，英雄游戏发行的末世科幻动作手游《战双帕弥什》本期海外收入环比提升 183%，位列出海手游收入增长榜第 7 名，美国市场收入增长最为突出。

胡莱游戏和万达院线游戏联合推出的《圣斗士星矢：正义传说》英文版《Saint Seiya: Legend of Justice》于 7 月上线，凭借圣斗士题材融合放置类 RPG 的创新玩法，以及积极的广告投放，该游戏本期海外收入环比激增 17.5 倍，首次入围收入增长榜第 8 名，来自法国市场的收入占比高达 45%。

随着 6 月下旬韩语版《천애명월도M》的正式上线，腾讯《天涯明月刀》手游 7 月收入是 6 月的 2.3 倍之多，并入围海外收入增长榜第 14 名。

首次入围本期增长榜的还有雷霆游戏《摩尔庄园》和 Goat Games 新游《Bloodline: Heroes of Lithas》。

7 月出海手游下载榜

腾讯《PUBG Mobile》本期在海外市场获得超过 1050 万次下载，环比增长 17%，蝉联榜首。

河马游戏旗下超休闲手游《Snake Lite》，下载量在 6 月实现 236% 环比增长的基础上，7 月再度上涨 8%，位列第 3 名。

MIRACLE GAME 推出的全新益智解谜手游《Save the Doge》，本期海外下载量迅速突破 410 万次，位列第 13 名，其中安卓渠道下载量占比高达 99%。

网易旗下 5V5 FPS 射击手游《Hyper Front Lite》7 月登陆东南亚等市场，以 360 万次下载跻身本期出海手游下载榜第 16 名。