hofer powertrain 为新一代电动汽车传动系统奠定基础。德国动力系统专家 hofer powertrain 选择前瞻性芯片技术，通过汽车领域氮化镓（GaN）技术领导者 VisIC Technologies 公司提供最新氮化镓芯片技术 D3GaN（直驱 D 型）实现新的多级电力电子元件。新解决方案在效率和功率密度方面超过硅基技术的性能，最近的测试证明了它的成功。

氮化镓半导体是提高效率、增加电动汽车行驶里程和寿命的关键。hofer powertrain 和 VisIC Technologies 的目标是开发基于氮化镓的电动汽车功率逆变器，实现汽车行业 800V 电池系统氮化镓技术的突破。

hofer powertrain 电子专家 Lukasz Roslaniec 表示：” 能够在开发针对 800V 汽车应用的高效氮化镓高频逆变器方面取得新进展，我们感到很自豪。”

该公司基于” 快速开发和快速学习” 的指导原则，专注于基于现实的开发，以成功的客户项目为保障，从而实现早期基准测试。它加速了设计和测试流程，有助于确保快速的进一步开发。

VisIC Technologies 高级产品经理兼技术专家 Ilia Bunin 表示：”hofer 动力系统的开发为氮化镓逆变器性能的突破铺平了道路，在效率方面优于基于硅和碳化硅的设计。”

该系统即将在现实环境中进行一系列测试，据信测试结果将超出预期，从而提高整个汽车动力系统的效率。