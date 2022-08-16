早在 2021 年的慕尼黑车展上，宝马就展示了 iX5 Hydrogen，这是标准 X5 SUV 的氢燃料电池驱动版本。虽然这辆车定于今年开始生产，但它只会小批量生产。现在，日经亚洲 的一份新报告表明，大众市场的氢能源宝马可能会在未来几年内出现。

销售主管彼得诺塔告诉日经新闻，宝马氢燃料电池汽车的生产和销售最早可能在 2025 年开始。鉴于氢动力汽车能够像汽油动力汽车一样快速加油，而且它们不会随着温度的变化而失去续航里程，我们倾向于同意这一点。

不仅如此，该报告还指出，该车将在丰田的帮助下共同开发，这家公司已经与之建立了关系。“我们有各种与丰田合作的项目，” 诺塔告诉日经亚洲。宝马已经与他们合作创造了 GR Supra ，它与他们的 Z4 跑车共享许多组件，并且由于他们在开发和生产像 Mirai 这样的氢动力汽车的经验，他们很可能再次寻求日本品牌的帮助。事实上，两家公司过去曾共同打造过一款氢燃料汽车，一辆配备丰田燃料电池堆的宝马 5 系 GT，但它只是原型车。

Nota 以及 BMW 将氢燃料汽车视为克服纯电动汽车所带来的一些挑战的一种方式。他特别提到，并非所有充电基础设施都是平等的，生产材料的可用性有些稀缺。因此，他们重视不将所有鸡蛋放在一个篮子中的概念。“我们确实相信各种技术的重要性——电池电动汽车、氢能和高效内燃机，”Nota 说。