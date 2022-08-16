特斯拉已通过中国制造商比亚迪 (BYD) 的电池单元获得了 Model Y 新型号的欧盟型式批准。该驱动版本明显低于之前提供的 Model Y Long Range and Performance。之前有报道称特斯拉将在格林海德而不是上海安装比亚迪的刀片电池，如之前假设的那样。一天后，第一个新细节以新车型的欧盟型式批准文件的形式出现。在文件中，新的 Y 型被称为 005 型，内部称为 Y7CR 型号。其比亚迪电池的容量为 55 kWh，续航里程为 440 公里。根据欧盟的批准，这是一种结构电池组。

当制造商获得欧盟型式认可时，并不一定意味着该型号即将上市。这只是销售这些车辆的先决条件，制造商也可以发布形式。去年夏天，特斯拉已经在欧盟注册了一个电池更小的后轮驱动版本，并获得了批准。宁德时代被指定为电池供应商，容量为 60 千瓦时，续航 455 公里。

然而，有关比亚迪电池向 Grünheide 交付的报道称，已经计划生产配备 LFP 电池的车辆。首批配备新驱动器的车辆将于 8 月底或 9 月初生产。使用比亚迪电池后，容量和续航里程有所下降，但整车重量减少了 66 至 2,087 公斤——这可能也是由于电池组的结构，因为承重部件可以在其他地方减轻重量。因此，联合循环中的消耗也略微下降至 15.5 kWh/100km。

为什么特斯拉会很快提供价值甚至低于一年前提交的宁德时代电池的电池组，但从文件中并不清楚。这表明优势主要与成本有关——客户的特性几乎相同，标准续航里程相差 15 公里。但是，如果比亚迪电池的购买成本显着降低，或者在汽车工厂更容易加工，那么它可能会为特斯拉带来回报。