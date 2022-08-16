近日，数据安全领域的创新型企业薮猫科技正式宣布完成 A 轮融资。本轮融资由源码资本领投，红华繁星网安天使基金及老股东云九资本跟投。至此，加上三一集团、深涧资本等老股东在内，公司已累计获得上亿元融资。本轮融资将用于加大公司在研发创新、人才建设和市场拓展的投入，持续深耕数据安全领域的技术与实践，为企业提供下一代数据安全解决方案。

薮猫科技成立于 2021 年中，其依托专业安全团队的硬核技术，创新研发青骓 DDR、飒露紫 ADR 等系列威胁检测与响应（DR）产品，打造「终端 x 流量」全链路、纵深防护体系。

青骓 DDR（Data Detection and Response）是基于智能内容识别引擎、驱动级的终端应用事件监控、泄密风险检测等技术而打造的终端数据检测与响应产品。而飒露紫 ADR（API Detection and Response），作为 API 安全检测与响应产品，是基于高性能流量采集引擎及多维检测策略，对业务应用流量，进行动态画像和全场景式流量清洗，从而发现 API 攻击事件、业务风险及行为异常等安全问题。

同时，结合渗透测试、安全审计、数据咨询等专业服务，薮猫科技为企业提供全方位的下一代数据安全解决方案，目前已在金融、新经济、政府、运营商、制造、电商互联网、能源等多行业得以应用与落地。

源码资本表示：随着全行业数字化、智能化的深入，数据资产承载了越来越多个人、企业、组织和政府机构的核心利益，日益健全的法规体系和复杂多变的局势也在推动数据安全技术的普及。薮猫科技的年轻团队作为数据安全行业的新进入者，既有对数据安全解决方案独特的远景构想，也继承了头部安全和互联网厂商的丰富技术和商业化经验，正在围绕数据安全产品、咨询和服务三个支柱构建核心能力。我们期待薮猫成为众多企业数字基础设施的一部分，为数字经济保驾护航。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。