8 月 16 日，全球电商 SaaS 平台「店小秘」宣布完成 1.1 亿美元 D 轮融资，本轮融资由软银愿景基金 2 期（SoftBank Vision Fund II）、红杉中国领投，老股东老虎环球基金（Tiger Global Management）、GGV 纪源资本、华兴资本旗下华兴新经济基金持续跟投。本轮融资后，店小秘将进一步扩大海外团队，加速国际化战略布局。

店小秘 2022 年已累计完成 2.1 亿美元（超 14 亿人民币）的融资金额。本轮融资将支持店小秘加速迭代产品和服务，持续纵深国际化战略布局，致力为全球电商卖家创造更大的价值，让全球生意更高效。

店小秘创始人兼 CEO 杜建银表示：“首先我们一直坚信，产品是检验市场最好的方式。近两年，跨境电商整体局势处于波动状态，市场的调整，反而印证了我们在战略上的正确性：只有时刻保持耐心与韧性，力抓 ‘产品’ 和 ‘服务’，不断创新突破边界，真正服务好用户，才能在领域内脱颖而出。这也正是店小秘可以一直被市场、资本认可的主要原因。此次融资完成后，我们会加速国际化战略布局，全力推进店小秘的全球化进程，真正做到让全球生意更高效。”

软银愿景基金 2 期 管理合伙人 Kentaro Matsui 先生表示：“跨境电商及其生态是软银愿景基金长期看好的领域。店小秘通过不断打磨其 SaaS 产品形成优秀的口碑，帮助更多企业在全球电商平台上持续高效发展。我们非常看好店小秘以产品驱动增长的模式为跨境电商卖家提供优质的服务，也期待店小秘以丰富的产品矩阵和海外市场的进一步拓展，成为全球领先的跨境电商服务商。”

红杉中国合伙人郭山汕表示：“全球电商行业正步入数字化的快速发展阶段，店小秘深入判断行业趋势，深刻理解客户需求，通过 SaaS 产品来帮助全球卖家提升经营效率和降低成本。从单一的店小秘 ERP 到如今多元化产品矩阵，店小秘团队在产品和地域上不断进行业务延伸拓展，并持续保持优秀的产品创新力和落地服务能力。”

GGV 纪源资本管理合伙人徐炳东表示：“电商及企业服务是 GGV 看好的两个重要赛道。借力于中国强大的供应链能力和 IT 研发能力，我们看到随着中国的商品出海，未来也将带来一波中国软件和服务的国际化机会。店小秘致力于服务跨境中小卖家，帮助其运营和管理的数字化、在线化和一体化，从而实现真正的降本和增效。公司团队始终坚持以客户为中心，追求卓越的产品体验和提供贴心的客户服务，致力于客户成功。从软件出发，不断拓展业务边界，我们看好公司能成为跨境电商一站式的服务平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。