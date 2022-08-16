现代汽车集团今天宣布，将投资 4 亿美元创建一个新研究所，其目标是在人工智能、机器人技术和智能机器方面取得根本性进展。该研究所将由波士顿动力公司的创始人 Marc Raibert 领导，总部将设在马萨诸塞州剑桥市肯德尔广场研究社区的中心。

波士顿动力研究所，正如它的名称所说的，是一个研究优先的组织，将致力于解决先进机器人领域的重要挑战。它希望吸引来自人工智能、机器人、计算、机器学习和工程领域的顶尖人才，以提高机器人的能力和实用性。

其业务范围将集中在四个核心技术领域：认知人工智能、运动人工智能、有机硬件设计以及道德和政策。现代表示，该研究所将与大学和企业研究实验室等其他组织合作。

“我们的使命是创造下一代先进的机器人和智能机器，它们比当今存在的任何东西都更智能、更敏捷、更敏锐和更安全，”Raibert 说。“该研究所的独特结构——顶尖人才专注于具有持续资金和出色技术支持的基本解决方案——将帮助我们创造更易于使用、更高效、能够执行更广泛任务且工作更安全的机器人与人。”

现代大约一年前收购了波士顿动力，并于 2021 年 9 月发布了他们的第一款共同开发的机器人工厂安全服务机器人。它的工作是监控工业现场的安全风险，最初部署在韩国的起亚工厂。两家公司计划共同使用机器人，让人类在机器人和无人机器的帮助下远程完成任务。

“我们设想未来的移动解决方案将通过先进的机器人技术成为可能——甚至将我们的移动解决方案扩展到 Metamobility，” 集团执行主席 Euisun Chung 在今年年初的 CES 上发表演讲时表示。“这一愿景将为人类带来无限的行动自由和进步。”