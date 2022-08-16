近日，上汽集团移动出行战略品牌享道出行在合作伙伴大会上，宣布完成了由上汽集团、Momenta、高行管理咨询等机构投资的超 10 亿元人民币 B 轮融资。享道出行的投后估值达到 10 亿美元，正式跻身行业 “独角兽” 行列。

本轮融资完成后，享道出行将在坚持全合规前提下，推动全场景业务持续爆发式增长，力争合规率和市占率双第一的企业发展目标，并将适时启动 IPO 计划。

B 轮融资获得上汽集团的追加投资，享道出行将深度契入上汽庞大的造车产业链之中，加速开拓网约车车辆定制化等创新业务；同时提升精细化运营能力，做大做强 “出行+” 创新生态，进一步助力上汽集团新四化战略目标的实现。

“作为一家扎根上海、深耕长三角、辐射全国的出行服务公司，享道出行在新冠疫情的冲击下顺利完成了 B 轮融资，得益于我们始终坚持品质安全、合规运营，成功跑通了可持续、可盈利、高质量发展的商业模式。” 享道出行 CEO 庄菁雄表示，“我们将坚持投入安全合规、品质服务和技术创新等 ‘正确但困难的事’，积极响应交通运输部等监管部门规范要求，致力于追求稳健有序扩张，努力当好行业合规化发展示范标杆。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。