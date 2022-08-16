根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2022 年 7 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 2.25 亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国 iOS 市场的收入占 94.6%，海外市场收入占比为 5.4%。（说明：数据不包括第三方安卓渠道）

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入) 以 1.64 亿美元的收入位列榜单第 2 名。其中，69% 的收入来自其中国 iOS 市场，美国市场的收入占 6.4%。

榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

2022 年 7 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费约 67 亿美元，同比下降 10.2%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 19 亿美元，占全球总收入的 28.4%。日本市场排名第 2，占 20%；中国 iOS 市场排名第 3，占 17.8%。

本期万代南梦宫《七龙珠 Z 爆裂激战》全球吸金 7000 万美元，达到 6 月的 3.3 倍，是今年收入第二高的月份。这主要归功于该游戏 7 周年庆典和特殊的游戏内活动。自 2015 年 7 月全球发行以来，每年 7 月《七龙珠 Z 爆裂激战》的收入都会迎来周期性峰值。今年该游戏收入最高的月份是 2 月，达到 7230 万美元，在此期间该游戏迎来了日本市场上线 7 周年活动。