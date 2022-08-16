新加坡电商 SaaS 初创公司 Take App 近日宣布，已经获得了一笔 100 万美元规模的种子轮融资。据了解，这笔融资由 YC 和 Meta 提供（Take App 本身也是 YC 的 W22 孵化营的成员）。

Take App 于去年成立，其创始人 Youmin Kim 为前 Facebook 工程经理（engineering manager）。据介绍，Take App 主要通过其建站服务帮助商家管理订单和付款，并能够将这些服务接入到 WhatsApp 平台上。在交易流程方面，Take App 也同 Stripe 展开了合作，从中提供了包含 PayNow（针对新加坡地区）以及 GrabPay（针对马来西亚地区）的本地支付手段。此外，Take App 也表示，平台也支持买家向其客户发布消息通知，且这项服务为免费提供。

根据 Take App 发布的一份相关声明，该公司透露已在 35 个国家和地区中积累了 10000 家左右的微商商家，其中绝大部分来自新加坡、马来西亚以及印尼。而在这些商家之中，餐饮行业的商家占据了相当大的比例。不过，该公司也表示，其服务也获得了美容院、面包店以及杂货店店主的青睐。

回到本次融资。针对新资金的用途，Take App 表示将进一步提升其产品，并更好地寻找产品和市场的契合点。