腾讯音乐公布了 2022 财年第二季度未经审计财报。报告显示，该公司第二季度总营收为人民币 69.1 亿元（约合 10.3 亿美元），同比下降 13.8%；归属于公司股东的净利润为人民币 8.56 亿元（约合 1.28 亿美元），同比增长 3.5%；非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润为人民币 10.3 亿元（约合 1.54 亿美元），相比之下上年同期为人民币 11.2 亿元。

第二季度，腾讯音乐在线音乐服务的移动 MAU（月度活跃用户人数）为 5.93 亿人，与上年同期的 6.23 亿人相比下降 4.8%；社交娱乐服务的移动 MAU 为 1.66 亿人，与上年同期的 2.09 亿人相比下降 20.6%；在线音乐服务的付费用户人数为 8270 万人，与上年同期的 6620 万人相比增长 24.9%；社交娱乐服务的付费用户人数为 790 万人，与上年同期的 1100 万人相比下降 28.2%；在线音乐服务的月度 ARPPU（每付费用户平均收入）为人民币 8.5 元，与上年同期的人民币 9.0 元相比下降 5.6%；社交娱乐服务的月度 ARPPU 为人民币 169.9 元，与上年同期的人民币 153.3 元相比增长 10.8%。