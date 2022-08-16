百胜中国控股有限公司（“本公司” 或 “百胜中国”）（纽约证券交易所代码：YUMC 及香港交易所代码：9987）日前宣布，本公司申请将其在香港联合交易所有限公司（“港交所”）主板第二上市地位自愿转为主要上市（“主要上市转换计划”）。于 2022 年 8 月 15 日，本公司接获港交所有关主要上市转换计划申请的收悉确认。

为遵守适用于双重主要上市发行人的香港上市规则，本公司将于北京／香港时间 2022 年 10 月 11 日召开特别股东大会（“特别大会”），以寻求股东批准若干提呈议案。待股东于特别大会上批准所有提呈议案并取得港交所的必要批准后，本公司将成为纽约证券交易所（“纽交所”）及港交所双重主要上市公司。主要上市转换计划的生效日期预计为 2022 年 10 月 24 日。本公司在两家交易所的普通股将可继续完全互换，投资者亦可以继续选择在任一证券交易所买卖其股份。

百胜中国首席执行官屈翠容表示：“自 2020 年在香港第二上市以来，我们加强了与亚洲股东的联系。我们亦扩大了投资者基础及开辟了额外的资金池。双重主要上市将进一步拉近公司与员工、顾客和其他利益相关者的距离。这一战略举措使我们能触达更多投资者、增加股票流动性并降低从纽交所退市风险对我们的影响。展望未来，我们对在中国的长期发展前景倍感振奋，并将继续致力于打造一家更强大、更具韧性和创新力的公司。”

本公司将在特别大会上提呈三项议案。前两项议案有关建议股份发行及回购授权，分别授权本公司董事会（“董事会”）发行其最多 20% 及回购其最多 10% 的已发行股份。根据特拉华州法律及纽交所规则，本公司董事会有权发行及回购其股票。然而，根据香港上市规则，本公司须就这两项议案获得股东批准。本公司仅为遵守香港上市规则而寻求股东批准。在香港，这两项议案皆为常规事项。第三项议案为建议采纳一个新的股权激励计划。新计划的条款主要是基于现有的股权激励计划，仅修改若干条款以符合香港上市规则及若干其他行政变更。