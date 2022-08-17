近日，专注于质谱多组学精准医疗应用领域的中科新生命宣布完成数亿元 B 轮融资，本轮融资由君联资本领投，浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资将助力中科新生命在质谱多组学应用领域及创新型药物研发与临床前研究分析领域持续深耕，加速产品研发、团队建设与市场拓展，并为构建大数据与 AI 双轮驱动的精准医疗服务进行前瞻性布局。

中科新生命创立于 2004 年 7 月，是由原中国科学院上海生命科学研究院投资设立的一家高新技术企业，是国内最早一批从事蛋白质组学技术服务及生物药学研究分析服务的生物科技公司，参与了中国生物质谱应用从无到有的建立历程。公司总部位于上海，在上海、义乌、泰州建设了创新技术中心、数据中心、临床检测中心，总面积超过 20000 平方米，并建立覆盖全国的销售网络。公司聚焦生命大健康产业链建设，通过技术合作和自有创新能力已建立了大队列多组学研究技术平台、生物药物临床前药学研究分析及小试生产平台、质谱临床检测及伴随诊断平台、AI 大数据算法四大技术平台，布局科技服务、生物医药 CRO 服务和质谱临床检测服务三大业务板块，构筑了围绕多组学大数据应用的精准发现、精准诊断和精准治疗的商业版图。

中科新生命表示，在本轮资本的助力下，公司将继续深耕大健康领域，加快技术平台的扩建和升级、创新型精准医疗产品的研发、全球营销渠道的拓展及高端人才的引进，提高中科新生命在质谱多组学领域的优势，成为数据驱动型引领多组学技术在临床转化和创新医药研发方面的领航者，推动中国精准医疗领域的发展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。