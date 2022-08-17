平视显示技术使驾驶员能够通过挡风玻璃观察，同时仍然监控他们的速度、导航交叉口和其他重要数据。但福特最新版本的 HUD 技术并没有将道路标志等关键信息投射到驾驶员面前的玻璃上，而是投射到他们前方的道路上。

福特正在研发新一代 LED 头灯，该头灯可以通过将其投射到路面上来提供方向和显示限速。它还声称，该技术可用于帮助车外的人，例如行人，通过照亮人行横道，或帮助司机绕过骑自行车的人，确保汽车不会靠得太近。

可以传送到道路上的其他有用信息包括天气数据，例如道路结冰时的雪花符号、交通数据，以及帮助驾驶员在尝试将车塞入之前判断停车位是否足够大的指南。

“最初使用投影仪灯和空白墙可以将照明技术提升到一个全新的水平。驾驶员无需将视线从道路上移开即可获得重要信息，” 欧洲福特高级驾驶员辅助系统功能和软件的 Lars Junker 说。

这不是我们第一次看到这种技术。梅赛德斯在 2016 年展示了一个名为 Digital Light 的类似系统，您现在可以在包括某些市场的 2022 C 级在内的各种奔驰汽车上订购该系统的量产版本。梅赛德斯版本不会投射特定的路标，但会投射警告符号，例如，如果您正试图以错误的方向进入单向道路，或者即将追尾您面前的汽车，并且可以帮助您注意路上的行人。

但是，虽然梅赛德斯系统已经开始销售，但福特强调其技术版本仍处于开发阶段，由于法规不同，可能无法在全球每个市场上使用。