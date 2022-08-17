Genesis GV60 不仅是这家韩国汽车制造商的第一款全新电动汽车，而且还带来了许多创新技术和有趣的设计。Crystal Sphere 首次出现在 Genesis X 概念车上，位于浮动式中控台中。当车辆熄火时，你所能看到的只是一个带有复杂环境照明的浮动球体。

然而，按下启动按钮的那一刻，Crystal Sphere 旋转 180 度可以显示金属 Shift By Wire 控制器。该控制器在齿轮啮合时提供触觉反馈，并在请求换向时（例如从驱动前进切换到倒车时）提供微妙的振动。

Genesis 表示，Crystal Sphere 也是一个重要功能，可以在汽车开启或关闭时提醒驾驶员。Genesis 首席创意官 Luc Donckerwolke 解释说： “由于 GV60 是一款电动汽车，它自然非常安静，因此提醒驾驶员汽车已准备好行驶是一项挑战。” “我们的工程和设计团队密切合作，创造了这种独特而迷人的方式，让驾驶员通过水晶球与车辆互动，点击启动按钮后，换档拨盘就会变得栩栩如生。”

水晶球的设计让人充满好奇，正如七龙珠中的水晶球和 7 颗龙珠一般。Crystal Sphere 内部采用激光镌刻创世纪 G-Matrix 设计标志的独特诠释。Genesis 补充说，档位选择器已通过在高温和低温环境中的测试进行了全面评估，其所有关键部件也是如此，包括电机输出和接线规格。