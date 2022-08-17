新加坡电商解决方案提供商 Graas 近日宣布，已通过 Galaxy（Kejora 旗下特殊目的公司）、Performa、Integra Partners、Yuj Ventures 以及 AJ Capital 等机构的领投获得了一笔 4000 万美元的 A 轮融资。

针对这笔资金的用途，Graas 称将使用其中一部分收购印度 D2C 平台 Shoptimize 以及东南亚跨境电商解决方案提供商 SellinAll。收购完成后，这两家公司的创始人也都将加入 Graas 的董事会。

此外，Graas 指出，也将利用这笔资金加速在东南亚的扩张，并加强其团队建设。

Graas 由连续创业者 Prem Bhatia 和前 Facebook 亚太区董事总经理 Ashwin Puri 于今年创立，主要通过旗下人工智能引擎帮助电商品牌预测趋势，并为营销、库存管理、仓储和末端物流等流程提供指导建议，从而简化商家的经营难度。

目前，Graas 在七个国家和地区中拥有超过 350 名员工。该公司表示，已向 250 多家客户提供了服务，其 AI 预测引擎每月可从 400 万以上的 SKU 中的处理超 4500 万个数据点位。